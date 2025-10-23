Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι θα δώσει «οδυνηρή απάντηση» σε οποιαδήποτε κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα σήμαινε κατάσχεση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η προειδοποίηση διατυπώθηκε ενώ οι ηγέτες της ΕΕ συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν σχέδιο για να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία ως η βάση για ένα «δάνειο αποζημίωσης» 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

«Οποιεσδήποτε ενέργειες με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς τη συναίνεση της Ρωσίας είναι άκυρες από την άποψη του διεθνούς και του συμβατικού δικαίου. Δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος για να πάρεις τα κεφάλαια κάποιου άλλου χωρίς να πληγούν η τσέπη και το κύρος αυτών που απαλλοτριώνουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Ζαχάροβα: Αν εμπιστευτείς τους Δυτικοευρωπαίους, κινδυνεύεις να χάσεις τα πάντα

Βάσει του σχεδίου της ΕΕ, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα κατασχεθούν και η Ρωσία θα διατηρήσει τα χρήματα τα οποία βρίσκονται στο βελγικό χρηματοοικονομικό ίδρυμα Euroclear.

Όμως η Ζαχάροβα δήλωσε πως το σχέδιο δείχνει ότι η Ευρώπη «δεν είναι πια ένα ασφαλές καταφύγιο για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία».

Η ίδια πρόσθεσε: «Με το να εμπιστευθείς τα κεφάλαιά σου σε Δυτικοευρωπαίους, περιλαμβανομένης της Euroclear, κινδυνεύεις τώρα να τα χάσεις όλα. Σας καλούμε να το σκεφτείτε δύο φορές πριν προβείτε σε ριψοκίνδυνες ενέργειες».