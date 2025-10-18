Τις βαλίτσες της πλέον ετοιμάζει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αφού στις 31 Οκτωβρίου αναμένεται να προσγειωθεί στην Αθήνα, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό.

Αφου παραδώσει τα διαπιστευτήρια της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εγκατασταθεί στην αμερικανική πρεσβεία και γνωριστεί με το προσωπικό, αναμένεται να κάνει και την πρώτη επίσημη εμφάνιση στο Ζάππειο στις 6 Νοεμβρίου.

Εκείνη την ημέρα διοργανώνεται μεγάλο φόρουμ για την «Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια» παρουσία του Αμερικανού υπουργού ενέργειας Κρις Ραιτ. Στην Ουάισνγκτον πραγματοποίησε σειρά επαφών για την καλύτερη ενημέρωση της. Ετσι λοιπόν συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο η νέα πρέσβης διατηρεί στενή πολιτική σχέση και πρόκειται να

συνεργαστεί εκτενώς στο πλαίσιο της αποστολής της.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, εποπτεύει τόσο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ όσο και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (NSA) και προωθεί μια στρατηγική που συνδυάζει ενεργειακή διπλωματία, αμυντική συνεργασία και πολιτική σταθερότητα.

Συναντήθηκε επίσης με τον Αμερικανό υπουργό Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ, όπου εξετάστηκαν οι αμερικανικές στρατηγικές προτεραιότητες στην ανατολική Μεσόγειο, η ενίσχυση των αμυντικών δεσμών με την Ελλάδα και οι προοπτικές συνεργασίας στους τομείς των βάσεων και των εξοπλισμών.

Μετά τη συνάντηση, η αμερικανίδα πρέσβης ανήρτησε μήνυμα στο οποίο ανέφερε: «Συζητήσαμε τη διαρκή δέσμευση τηςΑμερικής στην παγκόσμια ασφάλεια, τη σημασία της ειρήνης μέσω της ισχύος και τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει ο στρατός μας στην προστασία της ελευθερίας ». Η δήλωση, που φέρει το γνώριμο ύφος της αμερικανικής συντηρητικής ρητορικής, ερμηνεύθηκε από διπλωματικούς παρατηρητές ως ένα μήνυμα ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας με συμμάχους

όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει αναρτήσει στους προσωπικούς της λογαριασμούς φωτογραφίες από τις συναντήσεις της στην Ουάσιγκτον μεταξύ άλλων με τον υφυπουργό Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Σε μία από αυτές εμφανίζεται μπροστά από αμερικανικές και ελληνικές σημαίες, με λεζάντα: « Ισχυρή οικονομία, ισχυροί σύμμαχοι. Η συνεργασία ΗΠΑ– Ελλάδας είναι θεμέλιο σταθερότητας στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο».

Επίσης την 1η Οκτωβρίου, με αφορμή την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου, δημοσίευσε βίντεο με την κυπριακή σημαία και το μήνυμα: «Χρόνια πολλά, Κύπρο- 65 χρόνια ελευθερίας», σε μια συμβολική κίνηση που ερμηνεύθηκε ως σαφές μήνυμα στήριξης προς τη Λευκωσία.

Τελευταίο της ραντεβού πριν αναχωρήσει αναμένεται να είναι ο Αμερικανός πρόεδρος από τον οποίο θα λάβει και τις τελικές οδηγίες για την αποστολή της. Πριν από λίγες ημέρες παρευρέθηκε στο 9ο γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας στο Λονδίνο, αναρτώντας φωτογραφίες από την εκδήλωση.

Η βραδιά ήταν λαμπερή, με τη συμμετοχή πολλών σημαντικών μελών της ελληνικής κοινότητας της βρετανικής πρωτεύουσας, ενώ συγκεντρώθηκε σημαντικό ποσό που θα διατεθεί για ανθρωπιστικά προγράμματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Η ιδια μάλιστα δεν αρνήθηκε σε κανένα Ελληνα που ζήτησε να φωτογραφηθεί μαζί της ενώ χόρεψε σε ελληνικούς ρυθμούς παρέα με τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό.