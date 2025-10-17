Η Ντέιζι Λινκ, η κρατούμενη από τη Φλόριντα που έγινε γνωστή παγκοσμίως όταν αποκάλυψε ότι έμεινε έγκυος ενώ βρισκόταν στη φυλακή, κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του πατέρα των δύο παιδιών της. Η 30χρονη μητέρα παρέμεινε ανέκφραστη όταν το δικαστήριο τη βρήκε ένοχη για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, έπειτα από λιγότερο από δύο ώρες διαβουλεύσεων των ενόρκων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Το θύμα, Πέδρο Χιμένεζ, δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι τους στο Χόμστεντ τον Ιούνιο του 2022. Η Λινκ και ο Χιμένεζ είχαν σχέση για εννέα χρόνια και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Local10, η γυναίκα πυροβόλησε τον σύντροφό της στο πόδι, αφήνοντάς τον να αιμορραγεί μέχρι θανάτου. Στο βίντεο ασφαλείας φαίνεται να απομακρύνεται ψυχρά από το σημείο, λέγοντας ειρωνικά ότι «χτύπησε μεγάλη αρτηρία».

Η υπόθεση προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση όταν, ενώ περίμενε τη δίκη της στο σωφρονιστικό κέντρο Turner Guilford Knight, η Λινκ αποκάλυψε ότι ήταν έγκυος. Η ίδια ισχυρίστηκε πως συνέλαβε χρησιμοποιώντας σπέρμα που της παρέδωσε ένας συγκρατούμενος, ο Τζόαν ΝτεΠαζ, μέσω ενός γαντιού που πέρασε μέσα από τον αεραγωγό. Όπως είπε, δεν είχαν ποτέ συναντηθεί από κοντά και επικοινωνούσαν μόνο μέσω του συστήματος εξαερισμού της φυλακής.

Το παιδί που γέννησε η Λινκ βρίσκεται σήμερα υπό την επιμέλεια συγγενών της, ενώ η γέννησή του δεν συζητήθηκε στη διάρκεια της δίκης. Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η Λινκ υποστήριξε ότι ο πυροβολισμός ήταν προειδοποιητικός και ότι δεν σκόπευε να σκοτώσει τον Χιμένεζ. «Ήταν ο πατέρας των παιδιών μου. Τον αγαπούσα», δήλωσε.

Η εισαγγελία, ωστόσο, περιέγραψε τη σχέση του ζευγαριού ως «τοξική» και γεμάτη βία, επισημαίνοντας ότι η Λινκ είχε πολλές φορές επιτεθεί στον σύντροφό της. Από την πλευρά της, η υπεράσπιση υποστήριξε πως ο Χιμένεζ κακοποιούσε τη Λινκ και λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της είχε επιτεθεί σε κατάσταση μέθης, χαρακτηρίζοντάς τον «εθισμένο στα ναρκωτικά και βίαιο».

Ο 11χρονος γιος του ζευγαριού κατέθεσε μέσω βιντεοκλήσης ότι είδε τον πατέρα του να επιτίθεται στη μητέρα του και να τη χτυπά με το κοντάκι ενός όπλου. «Της σημάδευε το κεφάλι και πυροβόλησε, αλλά αστόχησε», είπε το παιδί. Παρά τις μαρτυρίες αυτές, οι ένορκοι αποφάσισαν ότι η Λινκ δεν ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Ένας από τους ενόρκους εξήγησε μετά τη δίκη πως η απόφαση ήταν ξεκάθαρη: «Αν τον πυροβόλησε την ώρα που έφευγε, δεν πρόκειται για αυτοάμυνα». Ο εισαγγελέας Αλεξ Μπεργκίντα τόνισε ότι η Λινκ είπε ψέματα επανειλημμένα, ενώ η κρατική εισαγγελέας της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, Κάθριν Φερνάντες Ραντλ, συνεχάρη την ομάδα της για τη «σχολαστική παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων».

Η Λινκ αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο στις 21 Νοεμβρίου για την ακρόαση της ποινής της, με τις αρχές να εξετάζουν ποινή πολυετούς κάθειρξης.