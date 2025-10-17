Ένα 26χρονο μοντέλο και τραγουδίστρια από τη Λευκορωσία, ονόματι Βέρα Κράβτσοβα, φέρεται να δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο στη Γιανγκόν της Μιανμάρ, αφού πρώτα εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει σε ερωτικές διαδικτυακές απάτες. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, της αφαιρέθηκαν τα όργανα και το σώμα της αποτεφρώθηκε στη συνέχεια.

Η Κράβτσοβα είχε αρχικά ταξιδέψει στην Μπανγκόκ για να εργαστεί σαν μοντέλο, ωστόσο, μόλις έφτασε στη Γιανγκόν στις 20 Σεπτεμβρίου, παγιδεύτηκε σε κύκλωμα απάτης. Όπως αναφέρουν το The Voice Mag και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, εξαναγκάστηκε να προσελκύει ανυποψίαστους ξένους σε επενδυτικές απάτες μέσα από πλατφόρμες γνωριμιών.

😱 A Belarusian woman was sold for organs in Myanmar — and her body was burned



The young woman went to Thailand to work as a model but fell victim to a criminal trafficking scheme. She was deceitfully taken to Myanmar, where she was forced to serve her “owners” and scam wealthy… pic.twitter.com/Mj1jojjiAR — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2025

Όταν αρνήθηκε να συνεργαστεί και δεν κατάφερε να πετύχει τους «στόχους» που της είχαν επιβληθεί, η νεαρή γυναίκα φέρεται να πουλήθηκε σε κύκλωμα εμπορίας οργάνων στις αρχές Οκτωβρίου, όπου και δολοφονήθηκε. Μετά την αποτέφρωση της σορού της, οι δράστες επικοινώνησαν με την οικογένειά της απαιτώντας 500.000 δολάρια για την επιστροφή της τέφρας της.

Η μητέρα της Κράβτσοβα φέρεται, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestandard, να διαπραγματεύτηκε με τους απατεώνες, οι οποίοι τελικά συμφώνησαν να επιστρέψουν τις στάχτες χωρίς πληρωμή, ενώ σκοπεύει να ταξιδέψει στη Μιανμάρ προκειμένου να παραλάβει και να διαχειριστεί τα λείψανα της κόρης της.