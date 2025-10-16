«Από το σκηνικό των πολεμικών συρράξεων προκύπτει και πάλι η χρήση των τροφίμων ως πολεμικού όπλου», τόνισε ο πάπας Λέων ΙΔ’ κατά τη σημερινή ομιλία του στον οργανισμό του ΟΗΕ για τα τρόφιμα και τη γεωργία, τον FAO, με έδρα τη Ρώμη.

«Δείχνει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο η συναίνεση όλων των κρατών ότι η ηθελημένη πρόκληση πείνας αποτελεί αδίκημα. Το ίδιο ισχύει και για την απαγόρευση πρόσβασης στα τρόφιμα σε βάρος κοινοτήτων ανθρώπων ή και ολόκληρων λαών», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Ο ίδιος υπενθύμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι «το διεθνές δίκαιο απαγορεύει χωρίς καμία εξαίρεση να πραγματοποιούνται επιθέσεις κατά αμάχων και αγαθών βασικής σημασίας για τη ζωή των πολιτών».

«Μας προκαλεί πόνο το ότι είμαστε συνεχώς μάρτυρες της χρήσης αυτής της βάναυσης στρατηγικής, η οποία καταδικάζει άνδρες, γυναίκες και παιδιά στην πείνα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί, το σκάνδαλο αυτό πρέπει να τελειώσει. Δεν αρκεί να αναφερόμαστε στην αλληλεγγύη. Πρέπει να εγγυηθούμε την επισιτιστική ασφάλεια, την πρόσβαση στους αναγκαίους πόρους και μια βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη», ολοκλήρωσε ο πάπας Λέων.