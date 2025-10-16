Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ δήλωσαν σοκαρισμένοι αφού άκουσαν ότι η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε έναν ηγετικό τρόπο παρόμοιο με αυτόν του Αδόλφου Χίτλερ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίστηκε ως «ηγέτης τύπου τρομοκράτη» κατά τη διάρκεια διαλέξεων στη σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις παρουσιάσεις, η «Σιδηρά Κυρία», όπως ο ναζιστής ηγέτης και ο Ρώσος τύραννος Βλαντίμιρ Πούτιν, φέρεται να «καθόριζε πολιτικές και διαδικασίες» απαιτώντας υπακοή από τους άλλους.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκρίθηκε με τον εγκέφαλο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, Οσάμα μπιν Λάντεν, αλλά και με τον Έλιοτ Ρόντζερ, τον Λονδρέζο που σκότωσε έξι ανθρώπους πριν αυτοκτονήσει στην Καλιφόρνια το 2014, σύμφωνα με τη Sun.

Ένας φοιτητής, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος φοβούμενος τυχόν αντιδράσεις από τη διοίκηση του πανεπιστημίου, σχολίασε: «Αυτό είναι εντελώς υπερβολικό. Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί προσπαθούν τόσο πολύ να κάνουν αυτές τις συγκρίσεις. Δεν παρακολουθούμε καν πολιτικές επιστήμες. Δεν έχει κανένα νόημα να αναφέρουν τη Θάτσερ, τον Πούτιν και ειδικά τον Χίτλερ. Ο Τραμπ ήταν επιχειρηματίας, άρα αυτό έχει κάποιο νόημα, αλλά γιατί μιλάμε για αυτόν με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε για τον Μπιν Λάντεν; Πιστεύω ότι θα έπρεπε απλώς να ζητήσουν συγγνώμη. Ήταν μια εντελώς άχρηστη άσκηση».

Από την πλευρά του, το πανεπιστήμιο τόνισε ότι η διάλεξη «εξέταζε πώς τα θεωρητικά πλαίσια σχετίζονται με ένα φάσμα γνωστών προσώπων».