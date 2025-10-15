Ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μάργκαρετ Θάτσερ, διατηρούσε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, ενώ ήταν παντρεμένη με τον σύζυγό της, Ντένις Θάτσερ. Η «Σιδηρά Κυρία», η οποία υπηρέτησε ως πρωθυπουργός από το 1979 έως το 1990, στηρίχθηκε στον σύζυγό της καθ’ όλη τη διάρκεια ενός γάμου που διήρκεσε πάνω από 50 χρόνια. Η ίδια περιέγραφε τον Ντένις ως «το χρυσό νήμα που διατρέχει τη ζωή μου» και όντως, κατά τις δεκαετίες που βρισκόταν στο δημόσιο προσκήνιο, δεν υπήρξε κανένα σκάνδαλο.

Ωστόσο, η Τίνα Γκούντοϊν, στο νέο της βιβλίο με τίτλο The Incidental Feminist, προβαίνει σε σοκαριστικούς ισχυρισμούς για την ιδιωτική ζωή της μακροβιότερης πρωθυπουργού των Συντηρητικών από τον 19ο αιώνα. Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε για να συμπέσει με την 100ή επέτειο από τη γέννησή της, αναφέρει ότι η πρώην πρωθυπουργός είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις: η πρώτη κατά τα πρώτα χρόνια της θητείας της ως βουλευτής και η δεύτερη με συνάδελφο πολιτικό, όπως αναφέρει η Times.

Η Γκούντοϊν δήλωσε στο Λογοτεχνικό Φεστιβάλ του Τσέλτενχαμ ότι πολλαπλές πηγές, μεταξύ των οποίων ο μυθιστοριογράφος και πρώην υπουργός των Συντηρητικών, Τζόναθαν Άιτκεν, την ενημέρωσαν ότι η πρώην πρωθυπουργός είχε εμπλακεί με κάποιον «πολύ νωρίς στην κοινοβουλευτική της καριέρα». Επιπλέον, της ανέφεραν ότι η Θάτσερ είχε σχέση με τον Σερ Χάμφρι Άτκινς, βουλευτή του Σπέλθορν, αργότερα στη ζωή της.

Ποιοι ήταν οι δυο άνδρες

Ο Σερ Χάμφρι Άτκινς υπηρέτησε ως υπουργός Βορείου Ιρλανδίας υπό την ηγεσία της Σιδηράς Κυρίας μεταξύ 1979 και 1981 και το 1987 του απονεμήθηκε βαρονία, καθιστώντας τον βαρόνο Κόλνμπρουκ του Γουόλθαμ Σεντ Λόρενς, λόρδο Κόλνμπρουκ. Ήταν παντρεμένος με τη Μάργκαρετ Σπένσερ-Νέιρν και είχε τέσσερα παιδιά, πριν πεθάνει το 1996, έξι χρόνια μετά την αποχώρηση της Θάτσερ από την πρωθυπουργία.

Σε ερώτηση για τον Άτκινς, ο Άιτκεν δήλωσε: «Υπήρχαν γνώμες και φήμες εκείνη την εποχή. Η εμφάνισή του ίσως να την ενδιέφερε, αλλά ο πολιτικός του νους ήταν άθλιος». Ένας άλλος πολιτικός εξήγησε στην Γκούντοϊν ότι κυκλοφορούσαν φήμες για τις προαγωγές του Άτκινς, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν λιγότερο ικανός από άλλους.

Επιπλέον, πηγές της Γκούντοϊν ανέφεραν ότι η Θάτσερ είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» με τον λόρδο Μπελ, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Θάτσερ. Αυτή περιλάμβανε μεταξύ άλλων το να ακουμπά το χέρι του στο γόνατό της «και άλλα πράγματα» κατά τη διάρκεια δείπνων, κάτι που φαινόταν να είναι «ένα από τα αγαπημένα της».

Ο λόρδος Μουρ, που έγραψε την εξουσιοδοτημένη βιογραφία της Θάτσερ, ανέφερε ότι είχε ακούσει τη φήμη για τον Άτκινς στο παρελθόν αλλά ποτέ δεν βρήκε πειστικά στοιχεία. Πρόσθεσε ότι δεν γνώριζε την ιστορία με τον λόρδο Μπελ, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά απίθανη».

Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα, εξετάζει επίσης τη φιλία του Ντένις Θάτσερ με τη Μάντι Ράις-Ντέιβις, μοντέλο και showgirl που εμπλεκόταν έντονα στο «σκάνδαλο Προφιούμο» του 1963. Ο σύζυγος της Θάτσερ φέρεται να έκανε διακοπές με τη Ράις-Ντέιβις και να της έστελνε γράμματα που ξεκινούσαν με «Αγαπητή Μάντι».

Τα έγγραφα της υποψηφιότητας

Παράλληλα, ανακαλύφθηκαν τα έγγραφα υποψηφιότητας που εξασφάλισαν στη Θάτσερ την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος το 1975, αν και θεωρούνταν αουτσάιντερ στην αρχή. Τα έγγραφα προέρχονταν από τον κορυφαίο Συντηρητικό, Σερ Έντουαρντ ντι Καν, πρόεδρο της ισχυρής Επιτροπής του 1922 κατά τη διάρκεια της εκλογής.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ένα από τα έγγραφα, χρονολογημένο στις 27 Ιανουαρίου 1975, είναι γραμμένο και υπογεγραμμένο από τον βασικό υποστηρικτή της Θάτσερ, Κιθ Τζόζεφ, ενώ ένα άλλο, λίγες μέρες αργότερα, φέρει την υπογραφή του υπεύθυνου της εκστρατείας της, Άιρι Νιβ, που δολοφονήθηκε από τον IRA το 1979. Στη συλλογή, η οποία εκποιείται σε δημοπρασία με εκτιμώμενη αξία 100.000 λιρών, περιλαμβάνεται και ένα έγγραφο υπογεγραμμένο από τη Θάτσερ που επιβεβαιώνει τη νίκη της.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι στον δεύτερο γύρο η Θάτσερ έλαβε 146 ψήφους από τους συναδέλφους της, 67 περισσότερες από τον πλησιέστερο αντίπαλό της, Γουίλι Γουάιτλοου. Ο απερχόμενος ηγέτης και πρώην πρωθυπουργός, Σερ Έντουαρντ Χιθ, είχε παραιτηθεί μετά την πρώτη ψηφοφορία, αφού είχε λάβει λιγότερες ψήφους από τη Θάτσερ.