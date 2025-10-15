Η τραγική είδηση της ανεύρεσης ενός νιόπαντρου ζευγαριού νεκρού στο αυτοκίνητό του μόλις λίγες ημέρες πριν από την πρώτη επέτειο του γάμου του εξετάζεται από τις αρχές ως πιθανή υπόθεση δολοφονίας-αυτοκτονίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα της daily mail.

Ο 30χρονος Brandon Dumovich και η 29χρονη σύζυγός του Rachel βρέθηκαν νεκροί στο Harvard του Illinois το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου. Το ζευγάρι εντοπίστηκε από αστυνομικούς να βρίσκεται μέσα σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στο δρόμο με αναμμένα τα αλάρμ. Μέσα στο αυτοκίνητο, οι αρχές διαπίστωσαν ότι και οι δύο είχαν τραυματιστεί από έναν μόνο πυροβολισμό ο καθένας ενώ βρέθηκε και ένα πυροβόλο όπλο στο σημείο.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στις 12 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους στο Wisconsin, σύμφωνα με το διαδικτυακό προφίλ τους στα κοινωνικά δίκτυα πράγμα που σήμαινε ότι ο πρώτος τους χρόνος ως σύζυγοι πλησίαζε μόλις λίγες μέρες πριν από τον θάνατό τους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Harvard, Tyson Bauman, δήλωσε ότι η δολοφονία-αυτοκτονία είναι ένα πιθανό σενάριο, αλλά το πόρισμα δεν είναι ακόμη οριστικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ξένων μέσων, ο Brandon και η Rachel είχαν γνωριστεί στο γυμνάσιο όταν ήταν μόλις 12 ετών. Η Rachel έγραφε στα κοινωνικά δίκτυα για τον τρόπο που τράβηξε την προσοχή του Brandon: «Του τράβηξα την προσοχή κλέβοντας άρωμα από το ντουλάπι του και φεύγοντας τρέχοντας». Μετά από 15 χρόνια φιλίας και διατήρησης επικοινωνίας σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, άρχισαν να βγαίνουν το 2022.

Ο γάμος τους έγινε στη λίμνη Big Cedar, στο Slinger του Wisconsin. Την ίδια ημέρα που βρέθηκαν νεκροί, η Rachel ανέβασε φωτογραφία προφίλ στο Facebook με selfie μαζί με τον Brandon και λίγα λεπτά αργότερα ανέβασε μια φωτογραφία από ταξίδι τους στην Ελλάδα, με λεζάντα: «Για πάντα κυνηγώντας ηλιοβασιλέματα. Μακάρι να ήμασταν πίσω στην Ελλάδα!»

Η ταυτότητα του ζευγαριού επιβεβαιώθηκε από τον ιατροδικαστή της κομητείας McHenry την Τετάρτη. Στην δημόσια αναφορά για τον Brandon αναφέρεται ότι γεννήθηκε στο Barrington του Illinois και υπηρέτησε στο Αμερικανικό Ναυτικό. Περιγράφεται ως «ένας άνθρωπος με εξαιρετική ικανότητα να ανεβάζει το ηθικό και να φέρνει κοντά τους ανθρώπους».

Στην αντίστοιχη αναφορά για τη Rachel, που καταγόταν από το Highland Park του Illinois, περιγράφεται ως «άτομο της διασύνδεσης, υπερασπίστρια και πιστή φίλη, με ισχυρή αίσθηση ενσυναίσθησης, συμπόνιας, κοινωνικής δικαιοσύνης και δικαιοσύνης, πάντα υπερασπίζοντας εκείνους που χρειάζονταν μια φωνή». Η Rachel αποφοίτησε το 2018 από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Milwaukee και εργαζόταν ως διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού.

Αρχικά, η αστυνομία είχε ζητήσει από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, αλλά σύντομα διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε απειλή για το κοινό. Οι δρόμοι γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε το ζευγάρι είχαν κλείσει για τη νύχτα, αλλά επαναλειτούργησαν το επόμενο πρωί στις 7:30.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι αρχές δεν έχουν προβεί σε περαιτέρω σχολιασμό.