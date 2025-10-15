Μετά την επιβολή εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η αποδυναμωμένη Χαμάς αντιμετωπίζει σοβαρές εσωτερικές προκλήσεις από τέσσερις μεγάλες φατρίες που διεκδικούν τον έλεγχο της παλαιστινιακής περιοχής.

Μετά την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης με το Ισραήλ την Παρασκευή, η Χαμάς επιχείρησε να επαναβεβαιώσει την εξουσία της στη Γάζα, στέλνοντας μαζικά τις δυνάμεις της στους δρόμους και σκοτώνοντας δεκάδες αντιπάλους. Παράλληλα, το κίνημα ισχυρίζεται ότι έχει αναπτύξει 7.000 μαχητές για να «καθαρίσει τη Γάζα από εγκληματίες και συνεργάτες του Ισραήλ», όμως αντιμετωπίζει εμπόδια από τις ένοπλες συμμορίες της περιοχής, όπως οι Popular Force, Doghmosh, Al-Majayda και Hellis, κάποιες εκ των οποίων φέρεται να έχουν υποστηριχθεί από το Ισραήλ.

Ήδη έχουν σημειωθεί αιματηρές συγκρούσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης ανταλλαγής πυρών που οδήγησε στον θάνατο του Σάλεχ αλ-Τζαφαράουι, ενός Παλαιστίνιου influencer γνωστού ως «Μίστερ FAFO», λόγω των αντιισραηλινών και φιλικών προς τη Χαμάς βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά την αντίσταση και την απώλεια ενός σημαντικού εκπροσώπου της, η Χαμάς δηλώνει ότι θα παραμείνει στην εξουσία και θα καταστείλει τις ένοπλες συμμορίες, προχωρώντας ακόμα και σε δημόσιες εκτελέσεις για να «εξαλείψει εγκληματίες και συνεργάτες του Ισραήλ».

Η πολιτοφυλακή Popular Forces

Ένας από τους βασικούς αντιπάλους του Χαμάς στη Γάζα είναι ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, ηγέτης της λεγόμενης πολιτοφυλακής Popular Forces που δρα στη νότια περιοχή. Ο Σαμπάμπ φέρεται να έχει στρατολογήσει εκατοντάδες μαχητές προσφέροντας ελκυστικούς μισθούς, με τη δύναμη της πολιτοφυλακής να εκτιμάται γύρω στους 400 άνδρες, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο Σαμπάμπ υποστηρίζεται από το Ισραήλ, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι το καλοκαίρι το κράτος των Ισραηλινών προμήθευσε με όπλα ένοπλες ομάδες που μάχονταν τη Χαμάς, με την Popular Forces να είναι η κυριότερη ομάδα που επωφελήθηκε, σύμφωνα με αξιωματούχους του ΟΗΕ που μίλησαν στη Washington Post.

Η πολιτοφυλακή έχει επεκτείνει τον έλεγχο πέρα από τη νότια πόλη Ράφα, επιτηρώντας περιοχές υπό τον ισραηλινό στρατό. Ο Σαμπάμπ αρνείται ότι η ομάδα του υποστηρίχθηκε από το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές ως προπαγάνδα της Χαμάς.

Τα ισραηλινά μέσα είχαν προβάλει τον Σαμπάμπ ως τον άνθρωπο που μπορεί να καθοδηγήσει τη Γάζα σε νέα κατεύθυνση, ενώ έχει συνδεθεί με εκτεταμένες λεηλασίες της ανθρωπιστικής βοήθειας, κάτι που παραδέχτηκε, αλλά υπερασπίστηκε ως αναγκαίο για την αποτροπή πείνας στις γειτονιές που ελέγχει.

Η φατρία Doghmosh

Η φατρία Doghmosh παραμένει μία από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες ένοπλες ομάδες στη Γάζα, με ηγέτη τον Μουμτάζ Ντογκμός, ο οποίος είχε δηλώσει την πίστη του στο Ισλαμικό Κράτος. Ο Ντογκμός ήταν επίσης πίσω από την εξτρεμιστική ομάδα «Στρατός του Ισλάμ», που βοήθησε τη Χαμάς να συντονίσει την απαγωγή του Ισραηλινού στρατιώτη, Γκιλάντ Σαλίτ, το 2006, γεγονός που οδήγησε τελικά στην απελευθέρωση του αρχηγού της, Γιαχία Σινουάρ.

Αν και ο Ντογκμός δεν εμφανίστηκε μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ, οι άνδρες του συγκρούστηκαν επανειλημμένα με τη Χαμάς, με τουλάχιστον 27 νεκρούς το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το BBC. Οι κάτοικοι περιέγραψαν χάος στη γειτονιά Τελ αλ-Χάουα της Γάζας, καθώς εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς προχώρησαν σε κατοικημένη περιοχή που υπερασπίζονταν οι άνδρες του Ντογκμός, προκαλώντας σφοδρές μάχες στους δρόμους.

Ορισμένοι Παλαιστίνιοι ακτιβιστές που επαίνεσαν τον αλ-Τζαφαράουι ισχυρίστηκαν ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συγκρούσεων με τη φατρία Doghmosh γύρω από τη Γάζα. Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας δήλωσε ότι οι συγκρούσεις στόχευαν μια «ένοπλη πολιτοφυλακή που συνδέεται με την ισραηλινή κατοχή», όπως μετέδωσε η Al Jazeera. Δεν είναι σαφές αν το Ισραήλ υποστήριξε ποτέ τη φατρία Doghmosh, δεδομένων των δεσμών της με το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα.

Η φατρία Al-Majayda

Η φατρία Al-Majayda αποτελεί άλλη ισχυρή ομάδα που δρα στη νότια Γάζα, συγκεκριμένα στη Χαν Γιουνίς, όπου τα μέλη της συγκρούστηκαν με τη Χαμάς τους τελευταίους μήνες. Η Χαμάς έκανε επιδρομή στην ομάδα, υπό την ηγεσία του Χουσάμ αλ-Αστάλ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με αποτέλεσμα αιματηρή ανταλλαγή πυρών και αρκετούς νεκρούς.

Ο αλ-Αστάλ έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι υποστηρίχθηκε από το Ισραήλ, με ισραηλινά μέσα να τον συνδέουν με τις αντι-Χαμάς δυνάμεις του Σαμπάμπ, κάτι που ο ηγέτης της Al-Majayda αρνείται. Ο αλ-Αστάλ έχει αυτοπαρουσιαστεί ως σωτήρας από την κυριαρχία της Χαμάς, προσφέροντας ασφάλεια στους Παλαιστίνιους στη σπαρασσόμενη από τον πόλεμο περιοχή και υποστηρίζοντας ότι η αντίσταση στη Γάζα θα «ανατρέψει τους μαχητές της Χαμάς για πάντα».

Ωστόσο, πρόσφατα η φατρία Al-Majayda ακολούθησε πιο ήπια προσέγγιση απέναντι στη Χαμάς, εκδίδοντας δήλωση τη Δευτέρα ότι υποστηρίζει πλήρως την προσπάθεια της Χαμάς να επιβάλει τον νόμο και την τάξη στη Γάζα.

Η φατρία Hellis

Η φατρία Hellis αποτελεί άλλη μεγάλη ομάδα που δρα αντιπαραθετικά απέναντι στη Χαμάς, ελέγχοντας τμήματα της συνοικίας Σέτζαϊα της Γάζας. Ο ηγέτης των Hellis, Ράμι Χέλλις, συνεργάστηκε με μια τοπική φατρία υπό τον Αχμέτ Τζουντέγια για να ελέγξουν τις περιοχές της Σέτζαϊα που παραμένουν υπό τον ισραηλινό στρατό.

Όπως αναφέρει η nypost, η ομάδα συγκρούεται επανειλημμένα με τη Χαμάς από την κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας το 2007, ενώ πολιτικά συνδέεται με το κόμμα Φατάχ, το οποίο είχε εκδιωχθεί από τη Χαμάς και διοικεί σήμερα τη Δυτική Όχθη. Αν και οι Hellis δραστηριοποιούνται σε περιοχές υπό ισραηλινή κατοχή, παραμένει ασαφές αν η φατρία αυτή υποστηρίχθηκε από το Ισραήλ στον αγώνα του κατά της Χαμάς.