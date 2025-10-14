Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ζήτησε σήμερα να ενισχυθεί σε όλο τον κόσμο η αντιμετώπιση των νευρολογικών παθήσεων, υπογραμμίζοντας ότι πολυάριθμες εγκεφαλικές διαταραχές θα μπορούσαν να προλαμβάνονται καλύτερα ή να θεραπεύονται καλύτερα με τις κατάλληλες υπηρεσίες.

Οι νευρολογικές διαταραχές πλήττουν περισσότερους από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή περισσότερους από τρία δισεκατομμύρια ανθρώπους, και προκαλούν κάθε χρόνο περισσότερους από 11 εκατομμύρια θανάτους, αναφέρει ο ΠΟΥ.

Το 2021, στις δέκα κυριότερες νευρολογικές διαταραχές, που συμβάλλουν στη θνησιμότητα και σε αναπηρίες, περιλαμβάνονταν τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, οι ημικρανίες, η νόσος του Αλτσχάιμερ, η μηνιγγίτιδα ή η ιδιοπαθής επιληψία.

Εντούτοις διαρθρωτικά, οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια αποτελούν ανάχωμα στην πρόοδο στη μάχη εναντίον αυτών των ασθενειών, ενώ το στίγμα και οι ευρέως διαδεδομένες προκαταλήψεις εμποδίζουν συχνά ορισμένα πρόσωπα να ζητήσουν θεραπεία, επισήμανε ο οργανισμός του ΟΗΕ για την υγεία.

Ο ΠΟΥ «καλεί σε επείγουσα παγκόσμια δράση, βασισμένη σε δεδομένα και συντονισμένη ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην εγκεφαλική υγεία και να αναπτυχθεί η νευρολογική περίθαλψη».

Μόνο 63 χώρες διαθέτουν σήμερα εθνική πολιτική για τις νευρολογικές διαταραχές, ενώ 34 δηλώνουν πως διαθέτουν χρηματοδότηση αφιερωμένη σ’ αυτές.

«Καθώς πάνω από ένας άνθρωπος στους τρεις στον κόσμο να ζει με νευρολογικές διαταραχές, οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να βελτιώσουμε την περίθαλψη», δήλωσε ο Τζέρεμι Φάραρ, υποδιευθυντής του ΠΟΥ.

Μερικές απ’ αυτές τις διαταραχές μπορούν να προλαμβάνονται ή να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, όμως πολλοί εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες, ιδιαίτερα στις αγροτικές ζώνες, όπου οι πληθυσμοί είναι υπερβολικά συχνά αντιμέτωποι με το στίγμα, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις οικονομικές δυσκολίες.

Το 2022, η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας υιοθέτησε ένα σχέδιο δράσης κατά της επιληψίας και των άλλων νευρολογικών διαταραχών ώστε να μειωθεί ο αντίκτυπός τους.

Όμως στην πρώτη εκτίμησή του για την παγκόσμια απάντηση στις νευρολογικές διαταραχές, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι οι χώρες χαμηλού εισοδήματος αριθμούν πάνω από 80 φορές λιγότερους νευρολόγους απ’ ό,τι οι χώρες υψηλού εισοδήματος.

«Αυτή η έλλειψη σημαίνει ότι πολλοί ασθενείς δεν είναι δυνατό να έχουν διάγνωση, θεραπεία και διαρκή φροντίδα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η χρόνια υποχρηματοδότηση της έρευνας, ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αποτελεί τροχοπέδη για την εκπόνηση αποτελεσματικών πολιτικών για τις νευρολογικές διαταραχές.

Για παράδειγμα, υπογραμμίζει ο εν λόγω οργανισμός που έχει την έδρα του στη Γενεύη, μόνο 46 χώρες προσφέρουν υπηρεσίες φροντιστή και μόνο 44 διαθέτουν νομικές προστασίες για τους φροντιστές, πράγμα που σημαίνει ότι οι ανεπίσημοι φροντιστές δεν έχουν αναγνώριση και υποστήριξη.

«Αν δεν αναληφθεί δράση, το βάρος των νευρολογικών διαταραχών θα συνεχίσει να αυξάνεται», προειδοποίησε ο ΠΟΥ, καλώντας τις χώρες να κάνουν το ζήτημα αυτό προτεραιότητα επενδύοντας, διευρύνοντας την πρόσβαση στις φροντίδες, προωθώντας την εγκεφαλική υγεία και ενισχύοντας την παρακολούθηση.