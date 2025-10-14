Η πρώτη εμφάνιση του νέου προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, στην αμερικανική εκπομπή «60 Minutes» του CBS, την Κυριακή το βράδυ, δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντιθέτως, ένα στιγμιότυπο με την ανταποκρίτρια του δικτύου, Μάργκαρετ Μπρέναν, έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν το flirty ύφος του Σύρου ηγέτη.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Μπρέναν αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μετά τη συνάντησή του με τον αλ-Σαράα τον Μάιο, τον είχε χαρακτηρίσει «όμορφο», «σκληρό» και με «ισχυρό παρελθόν».

«Όταν συναντήσατε τον πρόεδρο Τραμπ, σας χαρακτήρισε όμορφο, σκληρό και είπε ότι έχετε έντονο παρελθόν», είπε η δημοσιογράφος. Ο αλ-Σαράα χαμογέλασε και απάντησε: «Έχετε κάποια αμφιβολία για αυτό;», προκαλώντας ένα στιγμιαίο αίσθημα αμηχανίας στο πλατό.

Η Μπρέναν επανήλθε γρήγορα στην πολιτική διάσταση της συνέντευξης: «Δεν έχω καμία αμφιβολία για το παρελθόν σας – και γι’ αυτό ακριβώς σας έχει χαρακτηρίσει τρομοκράτη η αμερικανική κυβέρνηση».

Bro thought 60 Minutes was a dating show 🤣 pic.twitter.com/xj6qPEK48u — Xumas (@xumas_iq) October 13, 2025

«60 Minutes»… ή ραντεβού;

Το απόσπασμα με το «χαμόγελο» του Σύρου προέδρου συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες, με τους χρήστες να τον αποκαλούν σκωπτικά «President Rizz» – όρος που προέρχεται από την αργκό της Gen Z και υποδηλώνει γοητεία ή flirty διάθεση. Ένας χρήστης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X έγραψε: «Ο τύπος νόμιζε ότι πήγε σε ριάλιτι γνωριμιών, όχι στο 60 Minutes».

Η συνέντευξη του αλ-Σαράα συνεχίστηκε με πιο σκληρές ερωτήσεις, ιδίως για την περίοδο που ηγούνταν στο παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, Τζαμπχάτ αλ-Νούσρα, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Η Μπρέναν του υπενθύμισε ότι υπήρχε επικήρυξη 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του μέχρι πρόσφατα. Εκείνος απάντησε με ειρωνεία: «Θα ήταν χαμένα λεφτά».

«Μιλάμε για πριν από 25 χρόνια. Ήμουν 17 ή 18 χρονών τότε. Η γνώση και η σοφία που έχω σήμερα δεν έχει καμία σχέση με εκείνη που είχα πριν από δύο δεκαετίες», πρόσθεσε, σύμφωνα με τη New York Post.

Από την Τζιχάντ στην εξουσία

Η συνέντευξη προβλήθηκε λίγους μήνες αφού ο αλ-Σαράα ανέλαβε την ηγεσία της Συρίας, μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ στα τέλη του 2024. Ο Μπασάρ αλ-Άσαντ βρίσκεται πλέον σε εξορία στη Ρωσία και, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, νοσηλεύτηκε πρόσφατα μετά από απόπειρα δηλητηρίασης κοντά στη Μόσχα.

Ο Αχμέντ αλ-Σαράα, σήμερα 42 ετών, γνωστός στο παρελθόν ως Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζουλάνι, επιχειρεί να παρουσιάσει ένα νέο προφίλ: αυτό του μετριοπαθούς πολιτικού και μεταρρυθμιστή. Μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ στη Ριάντ και την κατάργηση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον αφαίρεσε και τον χαρακτηρισμό «τρομοκρατική οργάνωση» από τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), στην οποία ηγούνταν.

Ο Τραμπ μίλησε με θερμά λόγια για τον αλ-Σαράα, τονίζοντας πως είναι «νέος», «ελκυστικός» και «σκληρός», με «πραγματικές πιθανότητες να κρατήσει ενωμένη» τη Συρία, η οποία ακόμη μετρά πληγές από τον πολυετή εμφύλιο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έχει ενθαρρύνει τη Δαμασκό να αναγνωρίσει επίσημα το Ισραήλ, στο πλαίσιο των Συμφωνιών Αβραάμ.

«Προσεκτικά αισιόδοξοι» δηλώνουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο αλ-Σαράα αρνήθηκε κάθε ενεργή σχέση με την τρομοκρατία σήμερα και χαρακτήρισε το παρελθόν του ως «λάθος μιας γενιάς». Όπως είπε, η προτεραιότητά του είναι πλέον «να ξαναχτίσει μια χώρα που έχει υποφέρει υπερβολικά».

Παρότι στην Ουάσινγκτον υπάρχει ακόμη έντονος σκεπτικισμός απέναντι στις διαβεβαιώσεις του, Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν «προσεκτικά αισιόδοξοι» για τη νέα πορεία της Συρίας.