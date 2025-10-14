Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η νέα πολιτική που προωθεί το Πεντάγωνο επί προεδρίας Τραμπ, η οποία προβλέπει σημαντικούς περιορισμούς στο έργο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων. Μεγάλα μέσα ενημέρωσης εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου και προσπάθεια ελέγχου της πληροφόρησης σχετικά με στρατιωτικά και αμυντικά θέματα.

Οι δημοσιογράφοι έχουν διορία ως σήμερα στις 17:00 (τοπική ώρα – μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη ώρα Ελλάδας) να συμφωνήσουν στους νέους κανόνες για τις διαπιστεύσεις και τις δημοσιεύσεις. Προσχέδιο του νέου κανονισμού αναφέρει ότι «πριν δημοσιευθεί οποιαδήποτε πληροφορία, θα υπόκειται στην έγκριση εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου, ακόμη και αν δεν είναι διαβαθμισμένη».

Η Ένωση Τύπου Πενταγώνου (Pentagon Press Association, PPA), φορέας ο οποίος εκπροσωπεί δημοσιογράφους που καλύπτουν το υπουργείο, τόνισε σε ανακοίνωσή της πως η νέα πολιτική που προωθεί ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ «θέλει να καταπνίξει την ελευθεροτυπία και δυνητικά να μας εκθέσει σε ποινικές διώξεις επειδή απλούστατα κάνουμε τη δουλειά μας».

Πολλά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους η εφημερίδα New York Times, η εφημερίδα Washington Post και το περιοδικό The Atlantic, κατέστησαν σαφές πως δεν θα αποδεχτούν τη νέα πολιτική, επιχειρηματολογώντας ότι παραβιάζει την πρώτη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που κατοχυρώνει την ελευθερία του λόγου.

Ο εκδότης της Πόουστ Ματ Μάρεϊ σχολίασε πως «οι προτεινόμενοι περιορισμοί υπονομεύουν τις εγγυήσεις της πρώτης τροπολογίας, εγείροντας αχρείαστα εμπόδια στη συγκέντρωση και στη δημοσίευση πληροφοριών». Ο διευθυντής του Ατλάντικ Τζέφρι Γκόλντμπεργκ είπε ότι ο νέος κανονισμός «παραβιάζει τα δικαιώματά μας δυνάμει της πρώτης τροπολογίας και τα δικαιώματα των Αμερικανών που θέλουν να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι και το προσωπικό του στρατού που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους».

Ο Ρίτσαρντ Στίβενσον, επικεφαλής του γραφείου των Τάιμς στην Ουάσιγκτον, προειδοποίησε πως «η νέα πολιτική του Πενταγώνου απειλεί να τιμωρήσει δημοσιογράφους που κάνουν τη δουλειά τους, που είναι να συγκεντρώνουν στοιχεία και να μεταδίδουν τις ειδήσεις».

Ο Χέγκσεθ, από την πλευρά του, διεμήνυσε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, ότι «η πρόσβαση στο Πεντάγωνο είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα».

Στη συνέχεια, ο ίδιος είπε ότι οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν πως οι δημοσιογράφοι δεν θα μπορούν πλέον να περιφέρονται ασκόπως σε ασφαλείς εγκαταστάσεις και ότι θα υποχρεούνται να φέρουν ορατή ταυτότητα και να τηρούν τους κανονισμούς.

«Το Πεντάγωνο έχει πλέον τους ίδιους κανόνες με όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ».

Pentagon access is a privilege, not a right. So, here is @DeptofWar press credentialing FOR DUMMIES:



✅ Press no longer roams free



✅ Press must wear visible badge



✅ Credentialed press no longer permitted to solicit criminal acts



DONE. Pentagon now has same rules as every… — Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 13, 2025

Στο πλαίσιο των νέων αυστηρών κανόνων, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου διευκρίνισε ότι από εδώ και στο εξής δεν θα επιτρέπεται στον Τύπο να ζητά πληροφορίες που θεωρούνται «αδικήματα», πιθανόν αναφερόμενος στην άντληση στοιχείων από πηγές χωρίς προηγούμενη έγκριση της ιεραρχίας.