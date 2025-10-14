Μία 36χρονη φοιτήτρια νομικής από τη Βραζιλία, η Άνα Πάουλα Βελόζο Φερνάντεζ, κατηγορείται ότι σκότωσε τέσσερις ανθρώπους μέσα σε διάστημα πέντε μηνών, παίρνοντας, όπως φέρεται να είπε ο επικεφαλής των ερευνών, «ευχαρίστηση από το να σκοτώνει». Οι Αρχές τη χαρακτηρίζουν «εξαιρετικά χειριστική», καθώς φέρεται να προγραμμάτισε τα εγκλήματά της εκ των προτέρων και να δοκίμασε τη δύναμη του δηλητηρίου σκοτώνοντας δέκα σκυλιά πριν το χρησιμοποιήσει σε ανθρώπους.

Το πρώτο θύμα πιστεύεται ότι ήταν ο Μαρσέλο Φονσέκο, τον οποίο δηλητηρίασε τον Ιανουάριο στην πόλη Γκουαρουλιός. Η Φερνάντεζ είχε μετακομίσει στο σπίτι του, παριστάνοντας την ενοικιάστρια, όμως μέσα σε τέσσερις ημέρες ο άνδρας δηλητηριάστηκε και το σώμα του βρέθηκε σε αποσύνθεση.

Τον Απρίλιο, γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών τη Μαρία Απαρεσίντα Ροντρίγκεζ, η οποία πέθανε μετά από καφέ που ήπιε στο σπίτι της Φερνάντεζ. Η κατηγορούμενη φέρεται επίσης να προσπάθησε να παγιδεύσει τον πρώην σύντροφό της, αξιωματικό του στρατού, κατασκευάζοντας πλαστά σημειώματα και ένα υποτιθέμενα δηλητηριασμένο κέικ.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι στη δράση της συμμετείχαν η δίδυμη αδελφή της, Ρομπέρτα Κριστίνα Βελόζο Φερνάντεζ, και η φίλη της, Μισέλ Παΐβα ντα Σίλβα, 43 ετών.

Τα κίνητρα της δράστιδος παραμένουν ασαφή. Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Χάλιζον Ιντεϊάο, δήλωσε: «Η Άνα Πάουλα παίρνει ευχαρίστηση από το να σκοτώνει. Τα κίνητρά της δεν έχουν σημασία – αυτό που θέλει είναι να σκοτώνει». Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα ήταν πάντα το τελευταίο άτομο που θεάθηκε με τα θύματά της και το πρώτο που ειδοποιούσε την αστυνομία, ενώ χρησιμοποιούσε διαφορετικές τακτικές για να πλησιάσει καθένα από αυτά.

Η Φερνάντεζ φέρεται να σκότωσε έναν 65χρονο άνδρα με δηλητηριασμένο στιφάδο, ενώ σε άλλη περίπτωση φέρεται να πληρώθηκε 4.000 ρεάλ (περίπου 720 ευρώ) από τη συμφοιτήτριά της, Μισέλ ντα Σίλβα, για να σκοτώσει τον πατέρα της, Νιλ Κορέια ντα Σίλβα.

Το τέταρτο θύμα της ήταν ένας 21χρονος Τυνήσιος, με τον οποίο είχε σχέση. Μετά τον χωρισμό τους, η Φερνάντεζ προσποιήθηκε ότι ήταν έγκυος και, όταν εκείνος την απέρριψε, φέρεται να τον δηλητηρίασε με milkshake.

Ο αρχηγός της αστυνομίας περιέγραψε τη Φερνάντεζ ως «άτομο με ακραία ψυχρότητα, χωρίς τύψεις και με σαδιστική ικανοποίηση όχι μόνο από τη διάπραξη των εγκλημάτων, αλλά και από την παραμονή της στο περιβάλλον τους, για να παρακολουθεί τις συνέπειες». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «σίγουρα θα προσπαθούσε να σκοτώσει ξανά».

Σε έρευνα στο σπίτι της, οι Αρχές βρήκαν απαγορευμένο φυτοφάρμακο παρόμοιο με δηλητήριο για ποντίκια, γνωστό ως terbufos. Οι φόνοι φέρονται να έγιναν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου του 2025 στις περιοχές Γκουαρουλιός, Σάο Πάολο και Ντούκε ντε Κάσιας.

Η Φερνάντεζ, η δίδυμη αδελφή της και η φίλη της έχουν συλληφθεί, ενώ η έρευνα συνεχίζεται καθώς η αστυνομία αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων από τα πτώματα.