Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε σήμερα την αισιοδοξία του ότι η πρόσφατη εκεχειρία στη Γάζα, που επετεύχθη με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ, θα ενισχύσει τις ελπίδες για ειρήνη και στην Ουκρανία, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει επίσης να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή με τη Ρωσία.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Ζελένσκι τόνισε πως «όταν επιτυγχάνεται ειρήνη σε μια περιοχή του κόσμου, αυτό ενισχύει την ελπίδα για ειρήνη και σε άλλες». Παράλληλα, επισήμανε πως η αποφασιστικότητα και η ηγεσία που επιδεικνύει η διεθνής κοινότητα μπορούν να συμβάλουν θετικά και στην προσπάθεια της Ουκρανίας. Δεν παρέλειψε να αποδώσει αυτά τα χαρακτηριστικά στον Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη στήριξή του σε αυτή την προσέγγιση.

Ταυτόχρονα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε πως σκοπεύει να θέσει το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία στον Αμερικανό πρόεδρο, με στόχο να εξετάσουν από κοινού τρόπους για την ειρηνική επίλυση της σύρραξης.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνόδου στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, ο Μερτς τόνισε τη σημασία της συνεχούς υποστήριξης των ΗΠΑ, όπως αυτή αποδείχθηκε στη Μέση Ανατολή, και την ανάγκη να εκδηλωθεί ανάλογη στήριξη προς την Ουκρανία και στην προσπάθεια αντιμετώπισης της Ρωσίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος κατέληξε επισημαίνοντας ότι «εάν η διεθνής κοινότητα συσπειρωθεί και δράσει από κοινού, τότε η επίτευξη της ειρήνης είναι μια πιθανή προοπτική».