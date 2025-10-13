Η Κίνα χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, το πρώτο βήμα στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό δύο ετών πολέμου.

«Η Κίνα χαιρετίζει και υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ειρήνης και στην άμβλυνση της ανθρωπιστικής κρίσης», δήλωσε ο Λιν Σιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης του Τύπου.

«Η πιο επείγουσα προτεραιότητα είναι η εγκαθίδρυση μιας συνολικής και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, την κατ’ αρχήν θέση της Κίνας υπέρ μιας λύσης δύο κρατών.