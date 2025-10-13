Μια φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στον τηλεοπτικό αέρα όταν η Εβραία παρουσιάστρια του Sky News Australia, Σάρι Μάρκσον, ξέσπασε σε δάκρυα συγκίνησης, καθώς έγινε γνωστό ότι οι πρώτοι Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς.

Με δάκρυα στα μάτια, η Μάρκσον προσπάθησε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, ανακοινώνοντας ότι οι πρώτοι επτά από τους 20 εν ζωή ομήρους απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα, ύστερα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας.

Ο Ερυθρός Σταυρός επιβεβαίωσε, σύμφωνα με τη Daily Mail, ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία παράδοσης των 20 κρατουμένων, οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Αυτή είναι η πιο καταπληκτική έκτακτη είδηση που έχω μεταδώσει ποτέ», είπε η Μάρκσον συγκρατώντας μετά βίας τα δάκρυά της.

«Οι επτά όμηροι που βρίσκονταν στα τούνελ της Γάζας τα τελευταία δύο χρόνια, 738 ημέρες, βρίσκονται τώρα στα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού, καθ’ οδόν προς τον IDF, προς την ασφάλεια του Ισραήλ, για να βρεθούν στην αγκαλιά των αγαπημένων τους. Οι επτά όμηροι έχουν πλέον παραδοθεί» πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένη η εβραϊκής καταγωγής δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, η Μάρκσον διάβασε τα ονόματα των απελευθερωμένων ομήρων τα οποία, στη συνέχεια, επιβεβαίωσε και ο Ερυθρός Σταυρός.