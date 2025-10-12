Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τα ρωσικά πλήγματα στις υποδομές της Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι η Γαλλία συνεργάζεται με τους εταίρους της για την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών.

Σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο X, ο Μακρόν ανέφερε ότι είχε σχετική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Καθώς η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Γάζα προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει επίσης να λάβει τέλος», τόνισε.

«Αν η Ρωσία επιμείνει στην πεισματική της πολεμοχαρή στάση και στην άρνησή της να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα», πρόσθεσε.