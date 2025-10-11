Επιβάτες σε πτήση της Rex Airlines από την Αδελαΐδα κατέγραψαν τη στιγμή που φλόγες και καπνός άρχισαν να βγαίνουν από τον κινητήρα, λίγα λεπτά αφότου η απογείωση ακυρώθηκε.

Το αεροσκάφος Saab 340 με δύο τουρμποπρόπ κινητήρες ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει για το Μπρόκεν Χιλ λίγο μετά τις 7 π.μ. την Τετάρτη, όταν ένας δείκτης βλάβης σήμανε πρόβλημα στον αριστερό κινητήρα.

Ο κινητήρας απενεργοποιήθηκε, αλλά καταγράφεται ότι άκαυστο καύσιμο τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα στον κινητήρα.

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους έδειξε φωτιά και καπνό να βγαίνουν από τον κινητήρα.

Passengers on board a Rex Airlines flight from Adelaide captured the moment flames and smoke started billowing out of the engine just after takeoff was aborted. https://t.co/KVsFI1WDOb pic.twitter.com/jIGFia9jgf — New York Post (@nypost) October 10, 2025

Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος στον διάδρομο ρυμούλκησης και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο τερματικό, ενώ το αεροπλάνο επανατοποθετήθηκε στη θέση του.

Ένας εκπρόσωπος του Αεροδρομίου Αδελαΐδας δήλωσε ότι ο διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης έκλεισε για περίπου 20 λεπτά.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο επιβάτης Μαρκ Γκούντζερ βρισκόταν στο αεροσκάφος και περιέγραψε το περιστατικό στη σύζυγό του Τζούλια ως «λίγο τρομακτικό».

«Έπρεπε να εκκενώσουν στον διάδρομο», είπε η Τζούλια Γκούντζερ. «Έλαβε επιστροφή χρημάτων όπως και άλλοι. Σήμερα δεν πετάμε».

Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι το πλήρωμα «ακολούθησε τις καθιερωμένες διαδικασίες, απέρριψε την απογείωση και εκκένωσε με ασφάλεια τον διάδρομο».

«Σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, το πλήρωμα απενεργοποίησε τον αριστερό κινητήρα. Ως αποτέλεσμα, μια μικρή ποσότητα ακαύστου καυσίμου άναψε για μικρό διάστημα στην εξατμιστική σωλήνωση του αριστερού κινητήρα. Όλοι οι επιβάτες επανατοποθετήθηκαν σε άλλες πτήσεις».

Το αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB) ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει την βλάβη του κινητήρα.

«Όπως αναφέρθηκε στο ATSB, κατά την απογείωση του αεροσκάφους για προγραμματισμένη πτήση προς το Μπρόκεν Χιλ, το πλήρωμα παρατήρησε προειδοποιήσεις για τον αριστερό κινητήρα και ακύρωσε την απογείωση. Κατά τη διαδικασία ακύρωσης, ο κινητήρας παρουσίασε βλάβη», ανέφερε το ATSB.

«Το αεροσκάφος απομακρύνθηκε από τον διάδρομο και οι επιβάτες και το πλήρωμα κατάφεραν να αποβιβαστούν χωρίς περαιτέρω περιστατικά. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ερευνητές του ATSB θα εξετάσουν τα καταγεγραμμένα δεδομένα πτήσης, θα πάρουν συνεντεύξεις από το πλήρωμα και άλλους εμπλεκόμενους, και θα συγκεντρώσουν αρχεία συντήρησης και άλλα σχετικά έγγραφα».

Σύμφωνα με δεδομένα πτήσης από το Flight Aware, η πτήση ZL4818 αναχώρησε με καθυστέρηση άνω των τριών ωρών στις 10:20 π.μ., έφτασε στο Μπρόκεν Χιλ στις 11:16 π.μ. και αναμένεται να συνεχίσει τις πτήσεις της την Παρασκευή.