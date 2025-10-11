Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μεξικό λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν τη χώρα από προχθές Πέμπτη, όπως ανέφεραν χθες Παρασκευή οι τοπικές αρχές σε διάφορες πολιτείες.
No es un desastre natural lo que duele más, sino la indiferencia del poder.— Abel Pérez Zamorano (@aperezzamorano) October 10, 2025
El pueblo sufre mientras los gobernantes miran hacia otro lado.#AyudaParaDamnificados #MéxicoBajoElAgua pic.twitter.com/PJNhzn5sIO
Σύμφωνα με την πολιτική προστασία του Μεξικού, σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις σε 31 από τις 32 πολιτείες του Μεξικού, ιδιαίτερα στις Βερακρούς (ανατολικά), Κερέταρο και Ιδάλγο (κεντρικά) και Σαν Λουίς Ποτοσί (κεντρικά-βόρεια).
#Enterate No llegan apoyos a los damnificados de Hidalgo, Puebla y Veracruz; exigimos a los gobiernos de diferentes niveles, actúen de inmediato para ayudarlos, que solo van cuando ocupan su voto del pueblo! #AyudaParaDamnificados #MéxicoBajoElAgua pic.twitter.com/F1JRp0zanz— Mariana Cancino (@Mariana_01210) October 10, 2025
Στην πολιτεία Χιντάλγκο καταγράφηκαν 16 θάνατοι και επηρεάστηκαν 1.000 σπίτια. Στην πολιτεία Πουέμπλα αναφέρθηκαν πέντε θάνατοι, ενώ 11 άτομα παραμένουν αγνοούμενα.
Ένα ανήλικο άτομο πέθανε στην πολιτεία Βερακρούζ, και ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του στην Κερετάρο.
Miles de familias en Hidalgo y Puebla lo han perdido todo tras las intensas lluvias. 16 muertos en Hidalgo y 5 en Puebla, y el gobierno sigue sin responder.— Abel Pérez Zamorano (@aperezzamorano) October 10, 2025
¡Urge ayuda inmediata!#AyudaParaDamnificados #MéxicoBajoElAgua pic.twitter.com/086TnNh9aO
«Εργαζόμαστε για να υποστηρίξουμε τον πληθυσμό, να ανοίξουμε τους δρόμους και να επαναφέρουμε την ηλεκτροδότηση», έγραψε η πρόεδρος Κλάουντια Σάινμπαουμ στο X, μετά από συνάντηση με τοπικούς αξιωματούχους και μέλη του υπουργικού της συμβουλίου.
#MéxicoBajoElAgua y a la inclemencia del clima se suma la indiferencia del gobierno.— Movimiento Antorchista Nacional (@AntorchaOficial) October 10, 2025
El pueblo pobre, el de casas humildes hoy ha perdido todo, muchas familias esta noche no tendrán donde dormir.
¡Exigimos #AyudaParaDamnificados! #Veracruz #Puebla #Hidalgo pic.twitter.com/ceiYQ6zglB
Οι ένοπλες δυνάμεις θα βοηθήσουν στη διανομή της βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.