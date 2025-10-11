Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μεξικό λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν τη χώρα από προχθές Πέμπτη, όπως ανέφεραν χθες Παρασκευή οι τοπικές αρχές σε διάφορες πολιτείες.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία του Μεξικού, σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις σε 31 από τις 32 πολιτείες του Μεξικού, ιδιαίτερα στις Βερακρούς (ανατολικά), Κερέταρο και Ιδάλγο (κεντρικά) και Σαν Λουίς Ποτοσί (κεντρικά-βόρεια).

Στην πολιτεία Χιντάλγκο καταγράφηκαν 16 θάνατοι και επηρεάστηκαν 1.000 σπίτια. Στην πολιτεία Πουέμπλα αναφέρθηκαν πέντε θάνατοι, ενώ 11 άτομα παραμένουν αγνοούμενα.

Ένα ανήλικο άτομο πέθανε στην πολιτεία Βερακρούζ, και ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του στην Κερετάρο.

«Εργαζόμαστε για να υποστηρίξουμε τον πληθυσμό, να ανοίξουμε τους δρόμους και να επαναφέρουμε την ηλεκτροδότηση», έγραψε η πρόεδρος Κλάουντια Σάινμπαουμ στο X, μετά από συνάντηση με τοπικούς αξιωματούχους και μέλη του υπουργικού της συμβουλίου.

Οι ένοπλες δυνάμεις θα βοηθήσουν στη διανομή της βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.