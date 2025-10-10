Ακόμα μια ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, μεγέθους 6,9 Ρίχτερ, ενώ οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Παράλληλα, οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να κινηθούν προς την ενδοχώρα, μακριά από υψόμετρο και από ακτές.

Νωρίτερα, σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ είχε ως αποτέλεσμα των θάνατο τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ενώ είχε εκδοθεί άλλη προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία αργότερα ήρθη.

Τρεις εργάτες που έσκαβαν για χρυσό σε βουνά στα δυτικά της Μανάι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η σήραγγα στην οποία βρίσκονταν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κεντ Σιμεόν, αξιωματούχος της υπηρεσίας διάσωσης στη γειτονική πόλη Παντουκάν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Στην πόλη Μάτι, ένα άτομο σκοτώθηκε από την κατάρρευση τοίχου, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας υπέστη ανακοπή, δήλωσε στο AFP το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της πόλης.

Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη Νταβάο, σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων δυτικά του επίκεντρου, σύμφωνα με ανακοίνωση των δημοτικών Aρχών χωρίς να δίδονται άλλες λεπτομέρειες.