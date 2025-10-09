Η ασφάλεια κάθε Αμερικανού επιβάτη τίθεται σε κίνδυνο, καθώς το κυβερνητικό shutdown μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα του, προειδοποιούν εξαγριωμένοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ.

Περισσότεροι από 14.000 ελεγκτές της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) δεν θα πληρωθούν έως ότου λήξει το shutdown -και το άγχος επηρεάζει την ικανότητά τους να αποτρέψουν αεροπορικές τραγωδίες.

Δύο ελεγκτές που μίλησαν στην εφημερίδα New York Post υπό τον όρο της ανωνυμίας περιέγραψαν μια κατάσταση που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη μέρα με τη μέρα, προειδοποιώντας τους ταξιδιώτες να προσέχουν.

«Οι ελεγκτές ήδη τα έβγαζαν δύσκολα πέρα με τις αμοιβές και το προσωπικό πριν το shutdown», εξήγησε ένας ελεγκτής από τη Νότια Καρολίνα. «Τώρα πνιγόμαστε».

Ένας δεύτερος ελεγκτής, που εργάζεται στην Καλιφόρνια, προειδοποίησε: «Το shutdown επηρεάζει κάθε άνθρωπο που ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Περισσότερο άγχος σημαίνει περισσότερο ρίσκο -είναι απλή λογική».

Από τότε που το shutdown τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου, οι επιβάτες αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, καθώς απλήρωτοι εργαζόμενοι δηλώνουν ασθένεια. Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι είπε ότι ορισμένοι πύργοι ελέγχου έχουν μείωση προσωπικού έως και 50%.

Τη Δευτέρα, το αεροδρόμιο Χόλιγουντ Μπέρμπανκ, κοντά στο Λος Άντζελες, έμεινε χωρίς ελεγκτή στον πύργο του για πάνω από πέντε ώρες λόγω έλλειψης προσωπικού. Στο Νάσβιλ, την Τρίτη επικράτησε χάος όταν η έλλειψη ελεγκτών προκάλεσε καθυστέρηση σχεδόν 300 πτήσεων.

Εξάντληση από υπερωρίες

Όσοι συνεχίζουν να δουλεύουν κάνουν ακραίες υπερωρίες -κάτι που τους αφήνει εξουθενωμένους σε μια δουλειά που απαιτεί συνεχή συγκέντρωση και γρήγορες αποφάσεις με συνέπειες ζωής και θανάτου.

«Έχω δουλέψει 185 ώρες υπερωρίας φέτος», είπε ο ελεγκτής από την Καλιφόρνια. «Πέρσι ξεπέρασα τις 400, αλλά το τίμημα στη σωματική και ψυχική μου υγεία με έκανε να το μειώσω φέτος. Οι επιβάτες ξεχνούν ότι αυτός που καθοδηγεί το αεροπλάνο τους είναι άνθρωπος: κακοπληρωμένος, υπερφορτωμένος, κουρασμένος και γεμάτος ευθύνη».

FILE – People pass through Salt Lake City International Airport on Wednesday, Jan. 11, 2023, in Salt Lake City, after a computer outage at the Federal Aviation Administration disrupted flights. The House has overwhelmingly passed a bill that would give the Federal Aviation Administration more money to hire air traffic controllers. It also aims to address pilot shortages by raising the mandatory retirement age. (AP Photo/Rick Bowmer, File)

Το πρόβλημα μεγαλώνει, καθώς όσοι βασίζονται στις υπερωρίες φοβούνται ότι δεν θα αποζημιωθούν ποτέ όταν τελειώσει το shutdown.

«Κατά το shutdown του 2018–2019, οι ελεγκτές χρειάστηκε να κινηθούν νομικά για υπερωρίες που ποτέ δεν πληρώθηκαν», είπε. «Μόλις τώρα, έξι χρόνια μετά, κάποιοι αρχίζουν να λαμβάνουν τις αποζημιώσεις».

Ζώντας από μισθό σε μισθό

Πέρα από την αβεβαιότητα των υπερωριών, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν ωθήσει κάποιους ελεγκτές να σκέφτονται να πιάσουν δεύτερη δουλειά.

«Αυτό που σκέφτονται την ώρα που ελέγχουν τον εναέριο χώρο μας είναι “πώς θα πληρώσω το δάνειό μου; πρέπει [να κάνω δεύτερη δουλειά] ενώ είμαι ήδη εξαντλημένος;”» είπε ο Ντάφι.

Πολλοί όμως λένε ότι κάνουν δεύτερη δουλειά εδώ και χρόνια. «Το shutdown δεν δημιούργησε το πρόβλημα, απλώς το έκανε χειρότερο», δήλωσε ο ελεγκτής από τη Νότια Καρολίνα. «Οι περισσότεροι ελεγκτές εκτός των μεγάλων εγκαταστάσεων ζουν από μισθό σε μισθό».

Ο ίδιος, πατέρας τριών παιδιών και εργαζόμενος στην FAA για πάνω από δέκα χρόνια, παραδέχτηκε ότι έχει αναγκαστεί να κάνει πρόσθετες δουλειές για να στηρίξει την οικογένειά του.

FILE – An airliner lands at Tampa International Airport Friday, March 19, 2021 in Tampa, Fla. Flying to Florida has turned into a nightmare at times in recent months, and now federal officials say they are going to do something to fix things. The Federal Aviation Administration said Wednesday, May 4, 2022 that it will increase the number of air traffic controllers in Florida and take other steps to improve the flow of planes over the state. (AP Photo/Gene J. Puska, File)

Σύμφωνα με το Γραφείο Εργασιακής Στατιστικής, ο μέσος ετήσιος μισθός ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας Στις ΗΠΑ είναι 144.580 δολάρια. Ο ελεγκτής από τη Νότια Καρολίνα βγάζει λιγότερα και λέει πως όσοι εργάζονται σε μικρότερες εγκαταστάσεις παίρνουν κάτω από 95.000 -ποσό που «με το ζόρι θεωρείται μεσαία τάξη στις περισσότερες πόλεις σήμερα».

Με το shutdown να συνεχίζεται χωρίς σημάδια λήξης, η κατάσταση φαίνεται δυσοίωνη. Οι υπάλληλοι της FAA αναμένεται να λάβουν μερικό μισθό στις 14 Οκτωβρίου και «μηδενικό» στις 28.

Παρά την απελπισία, οι ελεγκτές επιμένουν ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τους επιβάτες ασφαλείς.

«Ο μόνος λόγος που το σύστημα λειτουργεί ακόμη είναι επειδή οι άνθρωποι στο μικρόφωνο αρνούνται να αποτύχουν», είπε ο ελεγκτής από τη Νότια Καρολίνα. «Αλλά αυτή η δέσμευση έχει προσωπικό κόστος στη σωματική και ψυχική μας υγεία, που συνεχώς αυξάνεται».

«Κάθε μέρα φτάνουμε στο όριο», πρόσθεσε ο ελεγκτής από την Καλιφόρνια. «Αλλά δεν θα έπρεπε αυτό να είναι ο στόχος. Κανείς δεν πρέπει να ζει έτσι».