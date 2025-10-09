Η ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς επισκιάζει τη σύνοδο που προβλέπεται να διεξαχθεί σήμερα στο Παρίσι για το μέλλον της Γάζας, αλλά η Γαλλία βλέπει σε αυτή μια ευκαιρία για συγκεκριμένες δεσμεύσεις για μια διαρκή ειρήνη και τη λύση των δύο κρατών.

Η συμφωνία με στόχο τον τερματισμό δύο ετών καταστροφικού πολέμου και να οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται ακόμη από τη Χαμάς, υπογράφεται σήμερα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή που πρόσκειται στις συνομιλίες.

Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών του «ευρωπαϊκού Κουιντέτου» (Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία), του «αραβικού Κουιντέτου» (Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Κατάρ), όπως και αυτοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Καναδά και της Τουρκίας θα συνέλθουν στη γαλλική πρωτεύουσα για να εργαστούν για «την επόμενη ημέρα».

Η σύνοδος στο Παρίσι προβλέπεται να ξεκινήσει στις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδος). Αυτή είχε διοργανωθεί μέρες πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας και αναμένεται να επιτρέψει τη συνέχιση των «προσπαθειών που καταβάλλει η Γαλλία για μήνες για να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και να ανοίξει ένας δρόμος προς την ειρήνη», δήλωσε γαλλική διπλωματική πηγή.

Η συμφωνία του Σαρμ ελ Σέιχ άλλαξε λίγο τα δεδομένα και ήρθε «εντέλει μάλλον σε καλή στιγμή καθώς οι υπουργοί θα μπορέσουν να επικεντρωθούν στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη μεταπολεμική περίοδο», αντέδρασε άλλος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Θα επιτρέψει να εργαστούμε για την υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου και τη λειτουργικότητα των βασικών παραμέτρων της “επόμενης ημέρας“», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα: την ασφάλεια, τη διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση.

Δυνάμεις ασφαλείας

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος καλωσόρισε «τα πολύ καλά νέα» που ήρθαν από τη Μέση Ανατολή, επανέλαβε σήμερα ότι η Ιταλία είναι «έτοιμη να κάνει αυτό που της αναλογεί για να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός, να μεταφερθεί νέα ανθρωπιστική βοήθεια και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση της Γάζας».

Όσον αφορά την ασφάλεια, οι Ευρωπαίοι τάσσονται υπέρ της δημιουργίας μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με στόχο τη σταδιακή μεταβίβαση των ευθυνών στο θέμα της εσωτερικής ασφάλειας σε μια μεταρρυθμισμένη Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα.

Η δύναμη αυτή προορίζεται να αντικαταστήσει τον ισραηλινό στρατό και να εργαστεί για τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ένα από τα σημεία του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ιταλία είναι «έτοιμη να αποστείλει στρατεύματα, αν δημιουργηθεί μια διεθνής ειρηνευτική δύναμη για να επανενώσει την Παλαιστίνη», υπογράμμισε ο Αντόνιο Ταγιάνι σήμερα.

Η Ινδονησία επίσης γνωστοποίησε ότι θα ήταν έτοιμη να αποστείλει στρατιώτες.

Η Γαλλία στρέφεται μάλλον προς μια βοήθεια υπό τη μορφή εκπαίδευσης των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας και/ή για παράδειγμα μια οικονομική υποστήριξη για τον εξοπλισμό τους.

Οι αραβικές χώρες έχουν από την πλευρά τους «επισημάνει το ενδιαφέρον τους» χωρίς συγκεκριμένες ανακοινώσεις, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες. Ως εκ τούτου, αυτό είναι κάτι που αναμένεται σε αυτό το σημείο.

Συνολικά, «10.000 μέλη δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής θα είναι απαραίτητα για να εγγυώνται την ασφάλεια της Γάζας με αυτόνομο τρόπο», σύμφωνα με έγγραφο εργασίας, το οποίο είχε παρουσιαστεί στις αραβικές χώρες από τη Γαλλία τον Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αντίγραφο του οποίου εξασφάλισε το AFP.

Ισραηλινή κριτική

Το Ισραήλ επέκρινε σφοδρά τη γαλλική πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι ήταν «περιττή και επιβλαβής», σύμφωνα με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ χθες, Τετάρτη.

Η σύνοδος αυτή είναι «μια περαιτέρω προσπάθεια του προέδρου Μακρόν να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά του προβλήματα σε βάρος του Ισραήλ», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη γαλλική πολιτική κρίση.

Ο μεγάλος απών της συνόδου θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ερχομός του οποίου είχε ανακοινωθεί κάποια στιγμή. Προς το παρόν, οι ΗΠΑ, αν και απαραίτητες, δεν εκπροσωπούνται.

Το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, προβλέπει μια πρώτη φάση με κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων.

Η δεύτερη φάση αναμένεται να εστιάσει στην απόσυρση σε στάδια του ισραηλινού στρατού και τον αφοπλισμό της Χαμάς, θέματα που βρίσκονται ακριβώς στην καρδιά των συνομιλιών στο Παρίσι.