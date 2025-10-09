Το κείμενο του σημειώματος που παρέδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών, και που απαθανατίστηκε σε φωτογραφία, υπέδειξε ότι ο πρόεδρος σύντομα θα μπορούσε να ανακοινώσει συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Γάζα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, κάτι που πράγματι συνέβη.

«Πολύ κοντά», έγραφε το σημείωμα, σύμφωνα με εικόνα του χειρόγραφου σημειώματος που τράβηξε ο φωτογράφος του Associated Press, Έβαν Βούτσι. «Πρέπει να εγκρίνεις σύντομα μια ανάρτηση στο Truth Social ώστε να ανακοινώσεις πρώτος τη συμφωνία».

Λίγο μετά την αποκάλυψη του σημειώματος, ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, δηλώνοντας ότι ήταν «πολύ υπερήφανος» που ανακοινώνει το πρώτο στάδιο της συμφωνίας.

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε προκαθορισμένη γραμμή, ως πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη», έγραψε.

Το βίντεο της στιγμής που ο Τραμπ λαμβάνει το σημείωμα

Ο Τραμπ συμμετείχε σε εκδήλωση με συντηρητικούς influencers για την Antifa, όταν ο Ρούμπιο, όρθιος στην πίσω γωνία της Μπλε Αίθουσας του Λευκού Οίκου, τράβηξε την προσοχή του.

Είχε νέα για τον Τραμπ, είπε, αλλά θα έπρεπε να περιμένει μέχρι να φύγει ο Τύπος. Στη συνέχεια παρέδωσε στον πρόεδρο ένα σημείωμα.

«Μόλις μου δόθηκε ένα σημείωμα από τον υπουργό Εξωτερικών που λέει ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Μέση Ανατολή και θα με χρειαστούν γρήγορα», είπε ο Τραμπ. «Οπότε θα πάρουμε ακόμα μερικές ερωτήσεις».

Η εκδήλωση είχε ήδη διαρκέσει πάνω από μία ώρα όταν ο Ρούμπιο πλησίασε για πρώτη φορά. Ο πρόεδρος τον κάλεσε να μπει και ο Ρούμπιο ψιθύρισε κάτι στον Τραμπ πριν του δώσει το σημείωμα.

Ο επείγων τόνος του σημειώματος συνέπεσε με την τρίτη ημέρα ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σε αιγυπτιακό θέρετρο, στις οποίες συμμετείχαν ο ανώτατος σύμβουλος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ο Καταριανός πρωθυπουργός Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ ξεκίνησε την εκδήλωση λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή «μέχρι το τέλος της εβδομάδας» και ίσως να επισκεφθεί την Αίγυπτο και πιθανώς τη Γάζα, καθώς οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πλησίαζαν σε συμφωνία.

Ωστόσο, ακόμη και μετά την παράδοση του σημειώματος, ο Τραμπ συνέχισε να μιλά στους influencers και να απαντά σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών φαινόταν εμφανώς ανήσυχος.

Σχεδόν 10 λεπτά μετά τις αρχικές του δηλώσεις σχετικά με την αναχώρησή του, ο Τραμπ είπε: «Πρέπει να φύγω τώρα για να προσπαθήσω να λύσω μερικά προβλήματα στη Μέση Ανατολή, αν και είμαι πολύ καλά εκπροσωπημένος από τον υπουργό Εξωτερικών μας. Θα μπορούσε ίσως να κάνει ακόμα καλύτερη δουλειά από μένα, αλλά ποιος ξέρει».

«Δεν θέλουμε να πάρουμε κανένα ρίσκο. Οπότε θα πάμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια πρότεινε οι Πάμ Μπόντι και Κρίστι Νοέμ να μείνουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις στην απουσία του. Ωστόσο, ο Τραμπ συνέχισε να παίρνει ερωτήσεις πριν τελικά η εκδήλωση διαλυθεί, χωρίς να παραμείνουν μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

«Θα φέρουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ολοκλήρωσε λέγοντας ο Τραμπ. «Αυτό θέλουμε να κάνουμε.»