Ο ΟΗΕ θα πρέπει να μειώσει κατά περίπου το ένα τέταρτο τις δυνάμεις των κυανοκράνων σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή κατά 13–14.000 στρατιωτικούς και αστυνομικούς, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, που αποδίδεται κυρίως στις περικοπές από τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε χθες ανώτερος αξιωματούχος του Οργανισμού.

«Θα πρέπει να επαναπατρίσουμε, να μειώσουμε κατά περίπου 25% το προσωπικό διατήρησης της ειρήνης, στρατιωτικούς και αστυνομικούς, καθώς και τον εξοπλισμό τους, και μεγάλο μέρος των πολιτικών υπαλλήλων στις αποστολές αυτές θα πληγεί επίσης», είπε ο αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πλήττονται 11 ειρηνευτικές αποστολές διεθνώς.