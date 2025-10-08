Ένας Αλβανός «διακινητής όπλων» κυκλοφορεί στους δρόμους του Λονδίνου μετά την απελευθέρωσή του με εγγύηση, ενώ προσπαθεί να μην εκδοθεί στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης, την ίδια στιγμή που ένας δραπέτης δολοφόνος κατάφερε να ζήσει ελεύθερος για πέντε χρόνια, προσποιούμενος τον πρόσφυγα. Ο Άλμπαν Γκιδιάι, 28 ετών, καταζητείται από τις εισαγγελικές αρχές της Αλβανίας σχετικά με φερόμενη απόπειρα διακίνησης οκτώ όπλων και μιας ποσότητας σφαιρών από την Αλβανία προς πώληση σε συμμορίες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνελήφθη νωρίτερα φέτος από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κατόπιν εντάλματος Αλβανών ειδικών εισαγγελέων και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 5.700 ευρώ. Η απόφαση να παραμείνει στους δρόμους του Λονδίνου προκαλεί ερωτήματα, δεδομένης της σοβαρότητας των κατηγοριών που αντιμετωπίζει. Σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης 17 ετών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και δεσμεύτηκε να αντισταθεί στην έκδοσή του, όπως δήλωσε στην Daily Mail.

Ένα δεύτερο σοκαριστικό παράδειγμα του προβληματικού βρετανικού συστήματος μετανάστευσης, αφορά έναν Αλβανό που πυροβόλησε έναν άνδρα σε καφέ, κατάφερε να εισέλθει παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο και να υποβάλει αίτηση ασύλου, παρά το γεγονός ότι ήταν καταζητούμενος. Ο Μικέλ Χόξα, 33 ετών, παραμένει στη χώρα επτά χρόνια μετά την άφιξή του με φορτηγό, πέντε από τα οποία πέρασε ως ελεύθερος, καθώς οι Αρχές δεν κατάλαβαν ότι τον αναζητούσαν. Καταδικάστηκε ερήμην στην Αλβανία σε ποινή 17 ετών για «απόπειρα προμελετημένης δολοφονίας», παραμένοντας ωστόσο ελεύθερος στη Βρετανία. Όταν συνελήφθη τελικά στο Κάρντιφ τον Σεπτέμβριο του 2023, βρισκόταν υπό καθεστώς εγγύησης μετανάστευσης και είχε καταθέσει έφεση κατά της απόρριψης του αιτήματος ασύλου του. Οι δικηγόροι του Χόξα επικαλούνται το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ECHR), το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, υποστηρίζοντας ότι η έκδοσή του θα βλάψει τη σύντροφο και τα δύο μικρά παιδιά του, που γεννήθηκαν το 2019 και το 2022 μετά την παράνομη είσοδό του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η σύντροφός του επίσης αιτείται ασύλου.

Ο Άλμπαν Γκιδιάι ο οποίος οδηγεί μια λευκή Mercedes GLC AMG αξίας περίπου 23.000 ευρώ, πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου Westminster Magistrates για ακρόαση έκδοσης στις 4 Δεκεμβρίου 2025. Οι εισαγγελείς της Αλβανίας από τη Δομή Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK) κατηγορούν τον Γκιδιάι ότι συμμετείχε σε συμμορία που οργάνωσε αποστολή όπλων και πυρομαχικών από το λιμάνι του Δυρραχίου προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας Αλβανός, ειδικός στο οργανωμένο έγκλημα, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε: «Με την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, οι εισαγγελείς της SPAK έχουν σώσει ζωές. Αυτά τα θανατηφόρα όπλα, με αφαιρεμένους σειριακούς αριθμούς, προορίζονταν να καταλήξουν στα χέρια Αλβανών που συμμετέχουν σε οργανωμένο έγκλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προορίζονταν για την προστασία καλλιεργειών κάνναβης σε όλη τη χώρα, οι οποίες συχνά αποτελούν στόχο ανταγωνιστικών συμμοριών. Ήταν επίσης πιθανό να χρησιμοποιηθούν για τη φύλαξη “ασφαλών σπιτιών” όπου αποθηκεύεται η κοκαΐνη πριν από τη διανομή».

Μια πηγή από το γραφείο της Interpol στα Τίρανα πρόσθεσε ότι «λόγω της επικίνδυνης δραστηριότητας αυτής της εγκληματικής οργάνωσης με καταστροφικό αντίκτυπο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν προτεραιότητά μας να εντοπίσουμε και άλλους που δεν βρίσκονταν στο αλβανικό έδαφος». Οι εισαγγελείς έχουν επίσης εμπλέξει τον 33χρονο αδελφό του, Αλμίρ Γκιδιάι, ο οποίος συνελήφθη σε ξενοδοχείο στις νήσους Islas del Rosario της Κολομβίας. Στην έρευνα βρέθηκαν οκτώ πιστόλια με τα εμπορικά σήματα Glock, Herstal και Browning, τέσσερις γεμιστήρες και 201 σφαίρες διαμετρήματος 9mm, κρυμμένες μέσα σε ένα ξύλινο τραπέζι. Ο Αλμίρ φέρεται ως αρχηγός υποομάδας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, υπεύθυνος για τη διαχείριση των logistics και της μεταφοράς για την παράνομη πώληση όπλων μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας στη μαύρη αγορά, ενώ προηγουμένως είχε ιδρύσει εταιρεία καθαρισμού στο Λονδίνο, σύμφωνα με τα αρχεία του Companies House.

Ο Άλμπαν Γκιδιάι εμφανίστηκε τελευταία φορά στο Westminster Magistrates την 1η Αυγούστου, όπου η εγγύησή του παρατάθηκε μέχρι την πλήρη ακρόαση έκδοσης στις 4 Δεκεμβρίου. Υπάγεται σε σειρά όρων, όπως παραμονή στο σπίτι μεταξύ 19:00 και 07:00, τακτική αναφορά σε τοπικό αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων και χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού. Η SPAK χαρακτήρισε τον Άλμπαν ως «βοηθητικό» μέλος στη συνωμοσία και αργότερα βρέθηκαν ακόμα 24 πιστόλια, ένα Καλάσνικοφ και εκατοντάδες σφαίρες σε έφοδο σε σπίτι άλλου κατηγορούμενου.

Ο καταζητούμενος που εισήλθε παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπέβαλε αίτηση ασύλου

Στην περίπτωση του Μικέλ Χόξα, το Home Office αρνήθηκε να εξηγήσει πώς ο δράστης μπόρεσε να υποβάλει αίτηση ασύλου, ενώ ήταν καταζητούμενος, με ακτιβιστές να επικρίνουν τη στάση της κυβέρνησης.

Στις 6 Ιουνίου 2018, ο Χόξα άνοιξε πυρ κατά του Άντμιρ Χαρούνι μετά από διαφωνία σε καφέ του ξενοδοχείου Τομόρι στην πόλη Γκραμς της νοτιοδυτικής Αλβανίας, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Έγγραφα δικαστηρίου αποκάλυψαν ότι ο Χόξα διέφυγε αρχικά στη Βόρεια Μακεδονία και κατόπιν πλήρωσε διακινητές στο Βέλγιο, για να εισέλθει παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε φορτηγό το 2018, πριν υποβάλει αίτηση ασύλου στις 8 Αυγούστου ισχυριζόμενος ότι διέφευγε από «αιματοχυσία». Στις 23 Απριλίου 2021, ενώ βρισκόταν ακόμη στη Βρετανία, καταδικάστηκε ερήμην σε 17 χρόνια φυλάκισης για «απόπειρα προμελετημένης δολοφονίας» και «παράνομη οπλοκατοχή». Από το κρησφύγετό του στη Βρετανία διόρισε Αλβανό δικηγόρο για να κάνει έφεση, η οποία πέτυχε τη μετατροπή της κατηγορίας σε «επικίνδυνη σωματική βλάβη» και μείωση της ποινής σε τέσσερα χρόνια. Παρά τις δύο δίκες στην Αλβανία, συνελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2023, πέντε χρόνια και έναν μήνα μετά την πρώτη αίτηση ασύλου, ενώ ζούσε σε σπίτι αξίας περίπου 196.000 ευρώ στο Κάρντιφ.

Οι δικηγόροι του Χόξα προσπάθησαν να μπλοκάρουν την έκδοσή του, επικαλούμενοι το Άρθρο 3 της ECHR, ισχυριζόμενοι ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης στην Αλβανία λόγω των κακών συνθηκών φυλακής. Ο δικαστής Tan Ikram του Westminster Magistrates απέρριψε τον ισχυρισμό, επισημαίνοντας ότι η Αλβανία είναι συμβαλλόμενο κράτος της ECHR, χαρακτηρίζοντας μη πειστικούς τους ισχυρισμούς για κίνδυνο και τονίζοντας ότι το δημόσιο συμφέρον υπερτερεί οποιωνδήποτε άρθρων. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στον υπουργό Εσωτερικών, ενώ ο Χόξα, που βρίσκεται στη φυλακή Wandsworth, διατηρεί το δικαίωμα έφεσης.

Σήμερα, 14 Αλβανοί που συνελήφθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν διαδικασίες έκδοσης στο Westminster Magistrates, με το Home Office να δηλώνει ότι είναι πολιτική του να μην σχολιάζει «μεμονωμένες υποθέσεις».