Η πολιτική ένταση στη Γεωργία κλιμακώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών, με την Τιφλίδα να γίνεται θέατρο επεισοδίων ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία.

Ο Κάχα Καλάτζε, επικεφαλής του κυβερνώντος και αντιδυτικού κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο», επανεξελέγη δήμαρχος της πρωτεύουσας με ποσοστό 77,4%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Το κυβερνών κόμμα διατήρησε τη σαφή κυριαρχία του σε μια εκλογική διαδικασία που διεξήχθη σε τεταμένο πολιτικό κλίμα, με σημαντικά τμήματα της αντιπολίτευσης να έχουν επιλέξει την αποχή, καταγγέλλοντας έλλειψη διαφάνειας και θεσμικές πιέσεις.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της επικράτησης Καλάτζε, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Τιφλίδας, κοντά στο προεδρικό μέγαρο. Οι δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν με χρήση εκτοξευτήρων νερού και σπρέι πιπεριού, ενώ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του Reuters και του AP, υπήρξαν απόπειρες διαδηλωτών να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να κινηθούν προς το κτίριο. Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη τουλάχιστον πέντε ατόμων, ανάμεσά τους και γνωστών πολιτικών στελεχών της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τους για «παραβίαση της δημόσιας τάξης» και «κινητοποίηση με στόχο την ανατροπή του κράτους».

Κατηγορίες για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν χθες, σε μια περίοδο βαθιάς πολιτικής πόλωσης. Το κυβερνών κόμμα, που τα τελευταία χρόνια έχει ακολουθήσει όλο και πιο ξεκάθαρα αντιδυτική πορεία, έχει δεχθεί έντονη κριτική από την αντιπολίτευση και διεθνείς οργανισμούς για περιορισμό των ελευθεριών, αυταρχικές πρακτικές και αμφιλεγόμενες παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και στα μέσα ενημέρωσης.

Από τον Οκτώβριο του 2024 η χώρα συγκλονίζεται από συνεχείς κινητοποιήσεις, με αφορμή και την απόφαση της κυβέρνησης να παγώσει τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με αναλύσεις ανεξάρτητων παρατηρητών και οργανώσεων, η εκλογική διαδικασία παρουσίασε ενδείξεις παρατυπιών. Σε προηγούμενες αναμετρήσεις έχουν καταγραφεί στατιστικές ανωμαλίες που παραπέμπουν σε τεχνητή αλλοίωση αποτελεσμάτων, ενώ αρκετές αντιπολιτευόμενες δυνάμεις κατήγγειλαν ότι δεν είχαν ισότιμη πρόσβαση σε μέσα ενημέρωσης και δημόσιους χώρους κατά την προεκλογική περίοδο.

Ο Κάχα Καλάτζε, πρώην ποδοσφαιριστής και στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού και ιδρυτή του «Γεωργιανού Ονείρου» Μπιντζίνα Ιβανισβίλι, παραμένει μια από τις πλέον ισχυρές πολιτικές φυσιογνωμίες της χώρας. Η επανεκλογή του ενισχύει τη θέση της κυβέρνησης ενόψει της συνέχισης της πολιτικής της απέναντι στη Δύση, την ώρα που η κοινωνία παραμένει βαθιά διχασμένη ανάμεσα σε φιλοευρωπαϊκές και φιλορωσικές δυνάμεις.

Διεθνείς οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την αυξανόμενη καταστολή. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, οι τακτικές της γεωργιανής κυβέρνησης θυμίζουν «ρωσικού τύπου» περιορισμό της κοινωνίας των πολιτών, με συστηματικές συλλήψεις διαδηλωτών, πιέσεις σε ανεξάρτητα ΜΜΕ και νομοθετικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

«Υποκινούμενες με δυτική χρηματοδότηση οι κινητοποιήσεις»

Από την πλευρά τους, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι μεγάλο μέρος των κινητοποιήσεων υποκινείται από αντιπολιτευόμενες δυνάμεις, κυρίως το κόμμα Ενωμένο Εθνικό Κίνημα (UNM) του πρώην προέδρου Μιχαήλ Σαακασβίλι, αλλά και από ΜΚΟ και μέσα ενημέρωσης με «δυτική χρηματοδότηση».

Ο όρος που χρησιμοποιούν συχνά είναι ότι οι διαδηλώσεις είναι «προσχεδιασμένες από εξωτερικά κέντρα» με στόχο την αποσταθεροποίηση.

Από το 2022 και μετά, το κόμμα έχει υιοθετήσει πιο έντονη αντιδυτική ρητορική, υποστηρίζοντας ότι η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ στηρίζουν «ριζοσπαστικές» δυνάμεις για να αλλάξουν την κυβέρνηση.

Σε αρκετές δηλώσεις τους έχουν αναφέρει ότι οι διαδηλώσεις είναι μέρος ενός «σχεδίου για να εμπλέξουν τη Γεωργία σε πόλεμο με τη Ρωσία», υπονοώντας την πίεση για πιο σκληρή στάση υπέρ της Ουκρανίας.