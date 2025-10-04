Μια συγκλονιστική υπόθεση παιδικής κακοποίησης αποκαλύφθηκε στο Μπράντφορντ της Αγγλίας, φέρνοντας στο φως ένα σύστημα που απέτυχε να προστατεύσει ένα ανήλικο κορίτσι από χρόνια σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σύμφωμνα με την Dailymail ο Ράτζα Ζουλκουρνίν , 43 ετών, κρίθηκε ένοχος για βιασμό και ασελγείς πράξεις σε βάρος μιας κοπέλας που ήταν μόλις 13 ετών όταν ξεκίνησε η κακοποίησή της. Η υπόθεση, που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, αποκαλύφθηκε έπειτα από μακροχρόνια έρευνα και μαρτυρίες του ίδιου του θύματος.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη αγανάκτηση είναι ότι ο δράστης «παντρεύτηκε» την ανήλικη όταν εκείνη έγινε 15 ετών, με βάση τον ισλαμικό νόμο της Σαρία, η οποία δεν έχει καμία νομική ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρά το γεγονός ότι η τελετή έγινε εκτός του επίσημου συστήματος, παρακολουθήθηκε από κοινωνική λειτουργό, κάτι που γεννά ερωτήματα για τις ευθύνες των αρμόδιων υπηρεσιών πρόνοιας.

Ένα κορίτσι εγκαταλελειμμένο στο σκοτάδι

ο Ράτζα Ζουλκουρνίν

Το δικαστήριο άκουσε ότι το θύμα προερχόταν από οικογένεια σε κρίση, είχε δηλωθεί εξαφανισμένη πάνω από 100 φορές μεταξύ 2002 και 2004 και βρισκόταν υπό την εποπτεία κοινωνικών λειτουργών. Παρά τα αλλεπάλληλα σημάδια κακοποίησης, καμία ουσιαστική ενέργεια δεν έγινε για την προστασία της.

Η κοπέλα περιέγραψε στο δικαστήριο ότι ο Ζουλκουρνίν και άλλοι άνδρες την εξανάγκαζαν επανειλημμένα σε σεξουαλικές πράξεις. «Κατέστρεψαν την παιδικότητά μου», είπε με λυγμούς ενώπιον των ενόρκων.

Καταδίκες και κοινωνική οργή

Ο Ζουλκουρνίν αρχικά καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλάκιση, όμως το Εφετείο αύξησε την ποινή στα 23 έτη, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις του «συστηματική εκμετάλλευση σε βιομηχανική κλίμακα». Μαζί του καταδικάστηκαν και άλλοι επτά άνδρες – μεταξύ αυτών οι Basharat Khaliq, Mohammed Naheem, Safraz Ahmed Latif, Wajid Hussain, Nadeem Ali, Mohammed Imran Akram και Mohammed Shezhad Hussain – για συναφή εγκλήματα.

Πάνω από αριστερά προς τα δεξιά: Raja Zulqurnean, Basharat Iqbal Khaliq, Mohammed Imran Akram, Wajid Hussain, κάτω από αριστερά προς τα δεξιά Mohammed Naheem, Mohammed Shezad Hussain, and Sarfraz Latif Ahmed

Ο δικαστής κατηγόρησε τις υπηρεσίες πρόνοιας και την αστυνομία για «απαράδεκτη αδράνεια» και «αποτυχία να προστατεύσουν ένα παιδί που ήταν σε κίνδυνο και ζητούσε βοήθεια».

Θεσμική αποτυχία και αναζήτηση ευθυνών

Η υπόθεση πυροδότησε νέα συζήτηση στη Βρετανία για το κατά πόσο οι τελετές Sharia μπορούν να χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν ή να νομιμοποιούν εγκληματικές συμπεριφορές, αλλά και για τη διαχρονική ανεπάρκεια του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας απέναντι σε ευάλωτα παιδιά.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του West Yorkshire αναγνώρισε ότι «οι θεσμοί απέτυχαν τότε», προσθέτοντας πως τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί νέες δομές για την πρόληψη της παιδικής εκμετάλλευσης και την υποστήριξη θυμάτων.

Ένα ηχηρό μήνυμα

Η υπόθεση Ζουλκουρνίν δεν είναι μεμονωμένη. Εντάσσεται σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν συγκλονίσει τη Βρετανία, με δεκάδες κορίτσια να πέφτουν θύματα κυκλωμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ιστορία ξεχωρίζει, επειδή αποκαλύπτει πώς πολιτισμικά και θρησκευτικά «καλύμματα» χρησιμοποιήθηκαν για να κρυφτεί μια καθαρή πράξη βιασμού.

Το μήνυμα που στέλνει η καταδίκη είναι σαφές: «Η θρησκεία, η παράδοση ή οι κοινωνικές προκαταλήψεις δεν μπορούν ποτέ να αποτελούν άλλοθι για την κακοποίηση παιδιών», τόνισε ο δικαστής.

Το τέλος μιας σιωπής

Σήμερα, η γυναίκα που τότε ήταν ένα φοβισμένο παιδί, μιλά ανοιχτά και ζητά δικαιοσύνη όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για όλα τα παιδιά που έπεσαν θύματα μέσα σε ένα αδιάφορο σύστημα. «Δεν θέλω καμία άλλη να περάσει ό,τι πέρασα εγώ», δήλωσε συγκινημένη.