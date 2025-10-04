Μία μητέρα από το Μπρονξ, η οποία δεχόταν σωτήρια θεραπεία σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στον ύπνο της από τη συγκάτοικό της στο δωμάτιο.

Η Σίνθια Βαν, 55 ετών, νοσηλευόταν στο NYC Health + Hospitals/Lincoln στην περιοχή Μοτ Χέιβεν του Μπρονξ, για επιπλοκές στο ήπαρ, όταν δέχθηκε την επίθεση.

Καθώς κοιμόταν στο κρεβάτι της, το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου, η συγκάτοικός της εξαπέλυσε βίαιη επίθεση, αφήνοντάς την να παλεύει για τη ζωή της.

Σύμφωνα με την οικογένεια και πηγές της αστυνομίας, η δράστιδα είχε γνωστό ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς.

Η Βαν υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι από αμβλύ όργανο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της 17 ημέρες αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο ιατροδικαστής της πόλης χαρακτήρισε τον θάνατό της ανθρωποκτονία.

«Είναι συντριπτικό. Έχω διαλυθεί μέσα μου», δήλωσε με δάκρυα η μοναχοκόρη της, Τανίσα Βαν, στο κανάλι News 12. «Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η μητέρα μου ήταν το στήριγμά μου. Ήταν πραγματικά ό,τι είχα.»

Η Τανίσα τόνισε ότι θα έπρεπε αυτές τις μέρες να ετοιμάζει τα γενέθλια της μητέρας της, όμως αντί γι’ αυτό οργανώνει την κηδεία της.

Οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η δράστιδα, της οποίας η ταυτότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, είχε καταγεγραμμένο ιστορικό βίαιων επεισοδίων, αποκάλυψε η κόρη της.

Η οικογένεια απαιτεί τώρα να αποδοθούν ευθύνες στη διοίκηση του νοσοκομείου που είχε την ευθύνη για την ασφάλεια της ασθενούς.

«Δεν το άξιζε αυτό. Κανείς δεν αξίζει να δεχθεί επίθεση σε νοσοκομείο ενώ κοιμάται», δήλωσε η Τανίσα. «Εκεί πρέπει να νιώθεις ασφαλής.»

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η φερόμενη δράστιδα ενδέχεται πλέον να διαφεύγει.

Το NYC Health + Hospitals δεν έχει εκδώσει δημόσια ανακοίνωση για το γιατί ένας ασθενής με ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς τοποθετήθηκε σε κοινό θάλαμο, ούτε αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση διερευνάται ως ανθρωποκτονία, χωρίς να είναι ακόμη σαφές αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις.

Η Τανίσα περιέγραψε τη μητέρα της ως μια «ευγενική, υποστηρικτική» γυναίκα που πάλεψε με τα προβλήματα υγείας της, μόνο για να χάσει τη ζωή της σε μια στιγμή απόλυτης ευαλωτότητας.

«Είμαι θυμωμένη με το νοσοκομείο που επέτρεψε να συμβεί αυτή η κατάσταση», πρόσθεσε. «Είχε γενέθλια στις 9 Οκτωβρίου, θα έκλεινε τα 56. Είναι πάρα πολύ δύσκολο… Δεν το άξιζε αυτό.»