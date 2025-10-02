Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις υπερεκπροσωπούν τους μαύρους, ενώ παραμελούν σημαντικά ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με νέα μελέτη του βρετανικού Channel 4.

Η έρευνα με τίτλο «Mirror on the Industry», που πραγματοποιήθηκε από το διαφημιστικό πρακτορείο Tapestry, ανέλυσε 500 από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές διαφημίσεις, σε όλα τα κανάλια, κατά τη διάρκεια δύο τετραβδομαδιαίων περιόδων.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι πάνω από τις μισές διαφημίσεις περιείχαν μαύρους ηθοποιούς, ενώ το ποσοστό τους στον πληθυσμό Αγγλίας και Ουαλίας είναι μόλις 4% (σύμφωνα με την απογραφή του 2021). Αντίθετα, άτομα με αναπηρία εμφανίζονται μόλις στο 4% των διαφημίσεων, παρά το γεγονός ότι αποτελούν σχεδόν το 18% του πληθυσμού.

Επιπλέον, ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών προβάλλονται στο 2% των διαφημίσεων, ενώ έγκυες γυναίκες μόλις στο 0,1%. Άτομα της κοινότητας LGBTQIA+ εμφανίζονται σε ποσοστό 2%, λίγο κάτω από το 3% που αντιπροσωπεύουν στον γενικό πληθυσμό.

Σημαντική είναι επίσης η υπερεκπροσώπηση ατόμων νοτιοασιατικής καταγωγής, που αποτελούν το 8% του πληθυσμού αλλά εμφανίζονται στο 17% των διαφημίσεων, καθώς και ατόμων ανατολικοασιατικής καταγωγής, που με ποσοστό 1% στον πληθυσμό εμφανίζονται στο 11% των διαφημίσεων, όπως αναφέρει η DailyMail.

Ο Jack Thorne, δημιουργός της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Adolescence» και υπέρμαχος της προσβασιμότητας των ΜΜΕ για άτομα με αναπηρία, κάλεσε τη διαφημιστική βιομηχανία σε «αυτοκριτική» μετά τα αποτελέσματα της μελέτης. Σε δηλώσεις του στους Times τόνισε: «Είναι μεγάλη απογοήτευση το γεγονός ότι η διαφημιστική βιομηχανία δεν βλέπει αυτό που βλέπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Ελπίζω αυτά τα στοιχεία να έχουν αντίκτυπο και να τους οδηγήσουν σε κάποια μορφή ενδοσκόπησης.»

Η δημοσίευση της μελέτης έρχεται μετά την ευρεία αναγνώριση που έλαβε πρόσφατα το διαφημιστικό σποτ της Currys, το οποίο παρουσίαζε πώς τα τεχνολογικά προϊόντα μπορούν να υποστηρίξουν άτομα με προβλήματα όρασης.

Από την άλλη, τον Αύγουστο, διαφήμιση αφρόλουτρου της Sanex απαγορεύτηκε από την Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων (ASA), καθώς κρίθηκε ότι προωθούσε αρνητικά στερεότυπα παρουσιάζοντας το μαύρο δέρμα ως «προβληματικό» και το λευκό ως «ανώτερο».

Η διαφήμιση, που προβλήθηκε τον Ιούνιο, έδειχνε μια μαύρη γυναίκα με κόκκινα σημάδια και άλλη με ξερό, σκασμένο δέρμα, ενώ η αφήγηση ανέφερε: «Σε όσους ξύνονται μέρα-νύχτα. Σε όσους το δέρμα ξεραίνεται ακόμη και από το νερό.» Ακολούθησε σκηνή με λευκή γυναίκα, όπου η φωνή συνέχισε: «Δοκιμάστε το νέο Sanex Skin Therapy με πατενταρισμένο σύμπλεγμα αμινοξέων. Για αίσθηση ενυδάτωσης διάρκειας 24 ωρών.» Η διαφήμιση ολοκληρωνόταν με το μήνυμα: «Η ανακούφιση μπορεί να είναι τόσο απλή όσο ένα ντους.»

Η Colgate-Palmolive, ιδιοκτήτρια της Sanex, υποστήριξε ότι το σποτ παρουσίαζε το «πριν και μετά» ώστε να δείξει ότι το προϊόν απευθύνεται σε όλους, χωρίς φυλετικές συγκρίσεις, και τόνισε πως η διαφήμιση δεν αναπαρήγαγε αρνητικά στερεότυπα ούτε προκάλεσε σοβαρή ή εκτεταμένη προσβολή.