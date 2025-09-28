Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς γνωστοποίησε σήμερα πως έχασε επαφή με δύο ομήρους, τον Μάταν Άνγκρεστ και τον Όμρι Μιράν, κατά τη διάρκεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε δύο συνοικίες της πόλης της Γάζας.

Σε μια ανακοίνωση, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ ανέφεραν πως ζήτησαν το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές για 24 ώρες, αρχής γενομένης τις 18.00, σε τμήμα της πόλης της Γάζας προκειμένου να απομακρύνουν όλους τους ομήρους από τον κίνδυνο.

«Η ζωή των δύο κρατούμενων βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο και οι (ισραηλινές) δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν αμέσως από το νότιο τμήμα του δρόμου 8 και να σταματήσουν τις αεροπορικές επιχειρήσεις για 24 ώρες, από τις 18.00 σήμερα, προκειμένου να επιτρέψουν προσπάθειες διάσωσης κρατουμένων», έγραψαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κάσαμ σε μια άλλη ανακοίνωση.

Παλαιότερα, η ισλαμιστική οργάνωση είχε ήδη ανακοινώσει πως είχε χάσει επαφή με έναν Ισραηλινό-Αμερικανό όμηρο, τον οποίο είχε απελευθερώσει λίγες ημέρες μετά.

Μετά την έναρξη της επίθεσής του στην πόλη της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός διέταξε επανειλημμένως τους Παλαιστίνιους να κατευθυνθούν προς τον νότο.

Από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε την Παρασκευή να «τελειώσει τη δουλειά» εναντίον της Χαμάς, παρά τις σφοδρές καταδίκες της διεθνούς κοινότητας μετά την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα το ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρει πως ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα στις κατοικημένες συνοικίες της πόλης της Γάζας, την ώρα που τοπικές υγειονομικές αρχές λένε πως αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δεκάδες απεγνωσμένες κλήσεις, εκφράζοντας ανησυχία για την τύχη των πολιτών στις πληγείσες περιοχές.

Αυτόπτες μάρτυρες και υγειονομικοί αναφέρουν πως ισραηλινά άρματα μάχης έχουν εμβαθύνει τις επιδρομές τους στις συνοικίες Σάμπρα, Τελ Αλ-Χάουα, Σέιχ Ραντουάν και Αλ Νάσερ, προσεγγίζοντας το κέντρο και τις δυτικές περιοχές της πόλης της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.