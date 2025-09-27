Η Ινδία δοκίμασε με επιτυχία τον νέο της πύραυλο Agni-Prime, που μπορεί να φέρει πυρηνικά και έχει εμβέλεια μέχρι 2.000 χιλιόμετρα. Η δοκιμή έγινε για πρώτη φορά από ειδικό σιδηροδρομικό όχημα.

Σύμφωνα με τους Times of India, tο πλεονέκτημά του είναι ότι ο πύραυλος μπορεί να μεταφέρεται κρυφά, να κινείται γρήγορα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο και να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί από εχθρικούς δορυφόρους. Μπορεί ακόμη και να κρύβεται σε τούνελ.

Ο Agni-Prime είναι ελαφρύτερος από άλλους πυραύλους της ίδιας οικογένειας και αποθηκεύεται μέσα σε ειδικά δοχεία, ώστε να είναι έτοιμος για εκτόξευση ανά πάσα στιγμή. Έτσι, δεν επηρεάζεται από τον καιρό και μπορεί να μεταφερθεί εύκολα με τρένο ή φορτηγό.

Το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας ανέφερε ότι η δοκιμή ήταν πλήρως επιτυχημένη, καθώς ο πύραυλος πέτυχε όλα τα τεχνικά κριτήρια. Ο υπουργός Άμυνας Rajnath Singh τόνισε ότι η Ινδία πλέον ανήκει στις λίγες χώρες που έχουν τέτοια τεχνολογία.

Ο Agni-Prime θα αντικαταστήσει σταδιακά παλαιότερους πυραύλους μικρότερης εμβέλειας και θα ενισχύσει το οπλοστάσιο της χώρας, το οποίο ήδη περιλαμβάνει πυραύλους με εμβέλεια από 350 έως και 5.000 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, η Ινδία συνεχίζει να ενισχύει το «πυρηνικό τρίγωνο» της, δηλαδή την ικανότητα εκτόξευσης πυρηνικών από ξηρά, αέρα και θάλασσα. Εκτός από τα μαχητικά αεροσκάφη, επενδύει και σε πυρηνικά υποβρύχια. Το τρίτο τέτοιο υποβρύχιο, το INS Aridhaman, αναμένεται να ενταχθεί σε υπηρεσία στις αρχές του επόμενου έτους.