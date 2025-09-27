Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, διέταξε την πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για την περαιτέρω ενίσχυση του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, με στόχο, όπως τόνισε, «να θωρακιστεί η ασπίδα και να ακονιστεί το σπαθί» στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Κατά τη συνάντησή του την Παρασκευή με κορυφαίους αξιωματούχους και επιστήμονες των ερευνητικών κέντρων για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, ο Κιμ έκανε λόγο για «ζωτικής σημασίας, ύψιστη προτεραιότητα».

«Ο σύντροφος Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι πρέπει διαρκώς να ισχυροποιούμε και να εκσυγχρονίζουμε την πυρηνική ασπίδα και το σπαθί που μπορούν να εγγυηθούν αξιόπιστα την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και τα συμφέροντά μας», αναφέρει μεταξύ άλλων το KCNA.

Η Βόρεια Κορέα ακολουθεί εδώ και δεκαετίες ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης μιας απόρρητης επιχείρησης εμπλουτισμού ουρανίου χάρη στην οποία δύναται να παράγει έως και 20 πυρηνικά όπλα ετησίως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ.