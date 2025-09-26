Το όνομα του Έλον Μασκ εμφανίζεται σε έγγραφα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν, σε μια αναφορά που υποδηλώνει πως ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου ενδέχεται να είχε επισκεφτεί το νησί του παιδόφιλου.

Ο πρίγκιπας Άντριου αναφέρεται επίσης ως επιβάτης στο ιδιωτικό αεροσκάφος του σεξουαλικού παραβάτη σε έγγραφα που δημοσιεύτηκαν από Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ.

Τα έγγραφα δείχνουν τον Μασκ ως πιθανό επισκέπτη στο νησί του Επστάιν, στις 6 Δεκεμβρίου του 2014, έξι χρόνια αφού ο Επστάιν εγγράφηκε ως σεξουαλικός παραβάτης. Το όνομά του εμφανίζεται σε αυτό που φαίνεται να είναι το ημερολόγιο του Επστάιν, με την καταχώριση: «Υπενθύμιση: Έλον Μασκ στο νησί 6 Δεκ. (εξακολουθεί να ισχύει αυτό;)»

Τον Ιούνιο, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται επίσης σε έγγραφα που σχετίζονται με τον εκλιπόντα καταδικασθέντα χρηματιστή και υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του απέκρυπτε πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του Αμερικανού προέδρου με τον Επστάιν.

Δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο για τον ισχυρισμό, τον οποίο έκανε στο X, και αργότερα φάνηκε να έχει διαγράψει τις αναρτήσεις.