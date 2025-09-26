Η ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσε σήμερα πως είναι «αναγκασμένη να αναστείλει» τις δραστηριότητές της στην πόλη της Γάζας λόγω της εντατικοποίησης των ισραηλινών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αναστείλουμε τις δραστηριότητές μας, καθώς οι κλινικές μας έχουν περικυκλωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ήταν το τελευταίο πράγμα που επιθυμούσαμε, διότι οι ανάγκες στη Γάζα είναι τεράστιες», εξήγησε σε ένα δελτίο Τύπου ο Τζέικομπ Γκρανζέ, συντονιστής επειγόντων περιστατικών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα.