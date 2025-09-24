Η Ουκρανία και η Συρία επαναφέρουν επίσημα τις διπλωματικές τους σχέσεις, έπειτα από τη συνάντηση των προέδρων τους χθες Τετάρτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το Κίεβο είχε διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Δαμασκό το 2022 όταν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ αναγνώρισε την «ανεξαρτησία» ουκρανικών περιφερειών που ελέγχονταν από τις ρωσικές δυνάμεις μετά την εισβολή των στρατευμάτων της Μόσχας.

Сьогодні Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності.



Ми з Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа під час перемовин також детально обговорили перспективні… pic.twitter.com/Uq9E3AchqN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2025

«Σήμερα, η Ουκρανία και η Συρία υπέγραψαν Κοινό Ανακοινωθέν για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων. Χαιρετίζουμε αυτό το σημαντικό βήμα και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τον συριακό λαό στην πορεία του προς τη σταθερότητα», γράφει σε δημοσίευση του ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεών μας με τον Πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, συζητήσαμε επίσης λεπτομερώς τους πολλά υποσχόμενους τομείς για την ανάπτυξη της συνεργασίας, τις απειλές ασφαλείας που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες και τη σημασία της αντιμετώπισής τους. Συμφωνήσαμε να οικοδομήσουμε τις σχέσεις μας στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της εμπιστοσύνης», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.