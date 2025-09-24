Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υπογράμμισε πως η χώρα του δεν έχει σκοπό να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, παρά τις διεθνείς ανησυχίες και τις επικείμενες κυρώσεις που προγραμματίζεται να επιβληθούν στην Τεχεράνη.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω για ακόμη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης: το Ιράν δεν είχε ποτέ στόχο, ούτε πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικές βόμβες. Δεν φιλοδοξούμε να εξοπλιστούμε με πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος με έμφαση.

Η τοποθέτησή του έγινε λίγους μήνες μετά τη 12ήμερη σύγκρουση με το Ισραήλ και την αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Σε αυτό το ιδιαίτερα τεταμένο πλαίσιο, ο Πεζεσκιάν επιχειρεί να επαναφέρει τη διεθνή εικόνα της χώρας του, η οποία –σύμφωνα με το BBC– έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα, τόσο διπλωματικά όσο και στρατηγικά.

Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη έχει δει τη γεωπολιτική της επιρροή να μειώνεται σημαντικά στη Μέση Ανατολή, ενώ οι ζημιές στο πυρηνικό της πρόγραμμα ήταν εκτεταμένες και κοστοβόρες.

«Η χώρα μου υπέστη μια βίαιη και απρόκλητη επίθεση», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενος στο Ισραήλ, κατηγόρησε το Τελ Αβίβ για πράξεις που υπονομεύουν κάθε έννοια διπλωματικής διαδικασίας.

Μίλησε επίσης για το αιματοκύλισμα στη Γάζα, τις επιδρομές στη Συρία και τις παρεμβάσεις στην Υεμένη, τονίζοντας ότι όλα αυτά συμβαίνουν με την κάλυψη και στήριξη του «πιο βαριά εξοπλισμένου καθεστώτος στον κόσμο», πάντα με τη δικαιολογία της «αυτοάμυνας».

«Αναρωτιέμαι, λοιπόν, ποιος είναι ο πραγματικός ταραξίας στα μάτια των λαών της γης;», ρώτησε ο Πεζεσκιάν το ακροατήριο της Συνέλευσης.

Επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, κατέληξε καλώντας σε ένα μέλλον ειρήνης και σταθερότητας. Οραματίστηκε ένα Ιράν δυνατό, που θα συνεργάζεται με τις περιφερειακές δυνάμεις για να αντισταθεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως «ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο εξόντωσης λαών».