Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί «πιο εντατικά» για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών με την Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της χώρας (KCNA) τη Δευτέρα.

Ο Κιμ εξέφρασε αυτήν την πρόθεση απαντώντας σε συγχαρητήριο μήνυμα του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το KCNA.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την υποστήριξη που εισέπραξε από την κινεζική ηγεσία κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πεκίνο, όπου παρακολούθησε στρατιωτική παρέλαση μαζί με τον Σι Τζινπίνγκ, αναφέρει το δημοσίευμα.