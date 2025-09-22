Ομοφοβική επίθεση και συναισθηματική κακοποίηση φέρεται να υπέστη ο 35χρονος Μπράντον Ο’Μπράιεν, προσωπικός βοηθός της συζύγου Αμερικανού γερουσιαστή, με τον Ελληνοαμερικανό σύζυγό του να καταγγέλλει πως η τοξική αυτή συμπεριφορά -από τα παιδιά της οικογένειας- τον οδήγησε τελικά στην αυτοκτονία.

Ο Ελληνοαμερικανός Τόμας Μαλτέζος κατηγορεί, μέσω αγωγής, τα παιδιά του γερουσιαστή Ρον Γουάιντεν (Δημοκρατικός – Όρεγκον) ότι με επανειλημμένα ομοφοβικά σχόλια και κακοποιητική συμπεριφορά οδήγησαν τον σύζυγό του, Μπράντον Ο’Μπράιεν, στην αυτοκτονία.

Ο 35χρονος Ο’Μπράιεν εργαζόταν ως προσωπικός βοηθός της συζύγου του γερουσιαστή, Νάνσι Μπας Γουάιντεν -ιδιοκτήτριας του ιστορικού βιβλιοπωλείου Strand στο Μανχάταν- από τον Ιούνιο του 2022 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024. Μέρος των καθηκόντων του περιλάμβανε τη φροντίδα των παιδιών του ζευγαριού, τη μεταφορά τους στο σχολείο και τη συνοδεία τους σε οικογενειακά ταξίδια, όπως στην Disneyland, σύμφωνα με τη New York Post.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε ο Μαλτέζος στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν, η κόρη του γερουσιαστή, τότε 10 ετών, φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά τον Ο’Μπράιεν, αφού γδύθηκε και του έκανε άσεμνες ερωτήσεις. Παράλληλα, ο έφηβος γιος του ζευγαριού φέρεται να του επιτέθηκε λεκτικά με ομοφοβικές ύβρεις όπως «πού…ης», ενώ, σύμφωνα με την αγωγή, απείλησε ότι η ποδοσφαιρική του ομάδα «θα τον βιάσει».

Η μητέρα φέρεται να μην πήρε καμία απολύτως μέριμνα για την προστασία του Ο’Μπράιεν, ενώ σε τουλάχιστον ένα περιστατικό προσπάθησε να συγκρατήσει τον γιο της ρίχνοντάς του σπρέι πιπεριού, ψεκάζοντας κατά λάθος και τον ίδιο τον βοηθό της.

Μετά την παραίτηση του Ο’Μπράιεν, η Μπας Γουάιντεν τον κατηγόρησε για υπεξαίρεση 650.000 δολαρίων. Η υπόθεση όμως έκλεισε χωρίς απαγγελία κατηγοριών μετά την αυτοκτονία του, στις 26 Μαΐου 2025. Ο Μαλτέζος ισχυρίζεται ότι η κατηγορία ήταν ψευδής και εντασσόταν σε μια στοχευμένη εκστρατεία σπίλωσης.

«Οι κατηγορίες κατά της συζύγου του γερουσιαστή είναι σοκαριστικές, ανησυχητικές και σκληρές. Κανείς δεν πρέπει να υφίσταται τέτοιου είδους παρενόχληση, ιδιαίτερα στο εργασιακό του περιβάλλον», δήλωσαν οι δικηγόροι του Μαλτέζου, Έρικ Μπάουμ και Ρέινα Λούμπιν.

Ο Μαλτέζος, εμφανώς συντετριμμένος, ανακοίνωσε τον θάνατο του συζύγου του με μια συγκινητική ανάρτηση: «Μοιράζομαι αυτό με την κοινότητα του LinkedIn, καθώς πολλοί από εσάς ίσως δεν γνωρίζετε τη βαθιά απώλεια που έχω υποστεί. Στις 26 Μαΐου 2025, ο αγαπημένος μου σύζυγος, Μπράντον Ο’Μπράιεν αυτοκτόνησε. Ο πόνος είναι αβάσταχτος και ακόμη προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αυτή την τεράστια απώλεια. Ο Μπράντον ήταν μόλις 35 ετών και τα 14 χρόνια που περάσαμε μαζί ήταν πραγματικά τα καλύτερα της ζωής μου. Ήταν ο έρωτας της ζωής μου, η καρδιά μου και το σπίτι μου».

«Αυτή η φωτογραφία μας στην Disney αποτυπώνει ένα κομμάτι της χαράς που έφερε στη ζωή μου. Θα τον θυμόμαστε για πάντα, θα τον αγαπάμε και θα μας λείπει πολύ. Η προσαρμογή σε αυτή τη νέα πραγματικότητα είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά ήθελα να το μοιραστώ και με το επαγγελματικό μου δίκτυο. Παρακαλώ, κρατήστε τους αγαπημένους σας κοντά σας», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά της, η εταιρεία «Bass Real Estate» χαρακτήρισε την αγωγή «αβάσιμη» και γεμάτη ψευδείς κατηγορίες, προσθέτοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή από «σοβαρές παραβάσεις» του ίδιου του Ο’Μπράιεν, συμπεριλαμβανομένης -όπως ισχυρίζονται- «τεκμηριωμένης κλοπής» από προηγούμενους εργοδότες.