Η ελληνική ομάδα του κινήματος «March to Gaza» καταγγέλλει ότι το ισραηλινό Υπουργείο Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού τους έχει εντάξει σε επίσημη έκθεση ως μέλη διεθνούς δικτύου με δεσμούς με τη Χαμάς και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Η έκθεση, μήκους 22 σελίδων με τίτλο «Global Sumud Flotilla: Μία ανθρωπιστική κάλυψη με τεκμηριωμένους δεσμούς με τη Χαμάς και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα», αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα ακτιβιστών από την Ελλάδα, όπως αυτοί του Σωτήρη Λαπιέρη και του Πάρη Λαυτσή, που συμμετέχουν στο «March to Gaza Greece». Οι δύο μίλησαν αποκλειστικά στις «Εξελίξεις Τώρα», διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι υποστηρίζουν ένοπλες οργανώσεις.

Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, η έκθεση ήρθε μετά την κυκλοφορία ενός γραφήματος στα κοινωνικά δίκτυα το οποίο ήδη επιχειρούσε να συνδέσει διάφορους Έλληνες πολίτες με τη Χαμάς και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα λόγω της δράσης τους υπέρ της Παλαιστίνης.

Το “Global Sumud Flotilla” είναι η διεθνής προσπάθεια πλοίων που επιδιώκουν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας, μεταξύ των ενεργών συμμετεχόντων υπάρχουν ελληνικά πλοία. Αναφέρεται ότι σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν από τη Μήλο τα ελληνικά πλοία του στόλου.

Η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα επιβεβαίωσε την ύπαρξη της έκθεσης, ενώ το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει προς το παρόν εκδώσει επίσημη δήλωση. Πηγές από τις «Εξελίξεις Τώρα» αναφέρουν ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και έχει δώσει εντολή ώστε να τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.