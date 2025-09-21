Η Αυστραλία, η Βρετανία και ο Καναδάς, αναγνώρισαν επίσημα την Παλαιστίνη ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, ολοκληρώνοντας μια ιστορική μεταστροφή στην εξωτερική της πολιτική με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα, Κυριακή, σε συντονισμό με αντίστοιχες δηλώσεις των Πρωθυπουργών του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, και του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Αλμπανέζε δήλωσε πως η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες επιδιώξεις του παλαιστινιακού λαού για ένα δικό του κράτος». Η ίδρυση πρεσβείας και η έναρξη επίσημων διπλωματικών σχέσεων θα πραγματοποιηθούν αφού η Παλαιστινιακή Αρχή προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που ζητά η διεθνής κοινότητα.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού του Καναδά:

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό Κράτος και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση της ελπίδας ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Παλαιστινιακό όσο και για το Ισραηλινό κράτος.»

Με αυτή την απόφαση, ο Καναδάς γίνεται η πρώτη χώρα της G7 που αναγνωρίζει επίσημα την Παλαιστίνη.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Κάρνεϊ ανέφερε επίσης: «Εδώ και δεκαετίες, η δέσμευση του Καναδά στη λύση των δύο κρατών βασιζόταν στην προσδοκία ότι αυτό το αποτέλεσμα θα επιτυγχανόταν τελικά μέσω διαπραγματεύσεων. Δυστυχώς, αυτή η προοπτική έχει σταδιακά και σοβαρά υπονομευθεί.»

Αντίδραση από το Ισραήλ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε σήμερα ότι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ και υποσχέθηκε να πολεμήσει τις εκκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οφείλουμε (…) να δώσουμε μάχη στον ΟΗΕ και σε όλα τα άλλα πεδία κατά της ψευδούς προπαγάνδας εναντίον μας, καθώς και κατά των εκκλήσεων για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας και θα αποτελούσε μια παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Η διεθνής κοινότητα θα μας ακούσει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι ο πρόσφατος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ δημιούργησε τη δυνατότητα της ειρήνης με το Λίβανο και τη Συρία.