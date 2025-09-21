Μαρόκο. Μία «γέφυρα» που ενώνει την Ευρώπη με την Αφρική, τον Ατλαντικό με τη Μεσόγειο. Η χώρα ήδη βάζει τα «καλά» της και με τις μηχανές στο «φουλ» ετοιμάζεται να φιλοξενήσει, από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 18 Ιανουαρίου 2026, το Κύπελλο Ποδοσφαίρου Εθνών Αφρικής (AFCON), ενώ το καλοκαίρι του 2030 συνδιοργανώνει το 24ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Καζαμπλάνκα, Ταγγέρη, Αγκαντίρ, Μαρακές, Ραμπάτ. Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείου Ειδήσεων πραγματοποίησε οδοιπορικό στις πέντε μεγάλες πόλεις, που σύντομα πρόκειται να γίνουν μία μεγάλη «αγκαλιά», προκειμένου να χωρέσουν όχι μόνο την Αφρική, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Για το Μαρόκο το ποδόσφαιρο είναι μία δύναμη αλλαγής, που μεταμορφώνει μία ολόκληρη κοινωνία και οικονομία.

Στα εγκαίνια για το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο – στολίδι στο Ραμπάτ, τη σημερινή έδρα της εθνικής, το Prince Moulay Abdellah Stadium, το Μαρόκο νικάει με 5-0 την ομάδα του Νίγηρα, ενώ γκολ σημειώνει και ο «δικός» μας Ελ Καμπί.

Εκατοντάδες εκπρόσωποι των Media και influencers από όλον τον κόσμο καταγράφουν τους πανηγυρισμούς 70.000 θεατών, οι οποίοι παραληρούν για τη πρόκριση της ομάδας στα τελικά του AFCON. Η χώρα δεn θα κοιμηθεί εκείνο το βράδυ. Το θαύμα του 2022 στο Κατάρ, όταν η Εθνική Μαρόκο έφτασε στους τέσσερις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φαίνεται ότι έχει και συνέχεια. Τις ημέρες των ματς, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, ντύνονται στα κόκκινα και ζουν και αναπνέουν για το ποδόσφαιρο, ενώ η χώρα αλλάζει και αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, μέρα με τη μέρα, με όχημα πάντα το δημοφιλές άθλημα.

Στρατηγική απόφαση και όραμα του Βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ VI, ήδη από το 1999, ήταν η ανάπτυξη πολιτικών και πρωτοβουλιών με στόχο τη συμπερίληψη και ανάπτυξη των νέων και των γυναικών, καθώς η χώρα έχει έναν συνεχώς αυξανόμενο νεανικό πληθυσμό με σύγχρονες ανάγκες, απαιτήσεις και δυνατότητες. Μέσα από ένα πλέγμα πολιτικών και μεταρρυθμίσεων, ο αθλητισμός και η παιδεία αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος προκειμένου να δοθούν ισότιμες ευκαιρίες, τόσο σε επίπεδο καθημερινότητας όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής αποκατάστασης για νέους και νέες. Ύστερα από σημαντικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, ενισχύθηκε η θέση των γυναικών, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν σχολεία αλλά και γήπεδα, μικρά και μεγάλα, σε όλες τις πόλεις της χώρας. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Βασιλιάς Μοχάμεντ IV, «στη χώρα μου, το Βασίλειο του Μαρόκου, έχω καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καταστήσω το ποδόσφαιρο μοχλό επιτυχίας και βιώσιμης ανθρώπινης ανάπτυξης».

Επιπλέον, μέσα από μία σημαντική μεταρρύθμιση, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου εξυγίανε τον χώρο του ποδοσφαίρου και έδωσε τις δυνατότητες σε νέους αλλά και νέες να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα.

Το γεγονός ότι περισσότεροι από 700 Μαροκινοί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται σήμερα σε κορυφαίες ομάδες του εξωτερικού μόνο τυχαίο δεν είναι.

Σε κάθε πόλη υπάρχουν ακαδημίες, προπονητικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ δίνονται σημαντικά τροφεία σε αγόρια και κορίτσια, προκειμένου να ασχοληθούν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο.

Το αποτέλεσμα; Ύστερα από δύο δεκαετίες προσπαθειών, το Μαρόκο όχι μόνο βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, φιλοξενώντας δύο σπουδαίες διοργανώσεις, αλλά έχει υιοθετήσει ένα νέο σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης, που προσελκύει νέες ξένες επενδύσεις και δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίες. Ταυτόχρονα, παραδοσιακά συγκριτικά πλεονεκτήματά του όπως ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, οι μεταφορές, και οι κατασκευές, ενισχύονται δυναμικά μέσα από το ποδοσφαιρικό «θαύμα». Ενδεικτικό είναι ότι μόνο το 2024, οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκαν κατά 56% και συνεχίζουν. Στο 4,8% η ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το 2024. Πάνω από 280.000 νέες θέσεις εργασίας σε έναν χρόνο. Σημαντική μείωση της ανεργίας. Δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες ξένες και δημόσιες επενδύσεις. Η βιώσιμη και ψηφιακή ανάπτυξη στο επίκεντρο μίας πορείας προς το μέλλον.

Καζαμπλάνκα: Ο μύθος

Η ομώνυμη θρυλική ταινία του 1942 με τους Χάμφρει Μπόγκαρντ και Ίγκριντ Μπέργκμαν, κατέστησε την Καζαμπλάνκα τόπο ποθητό, γοητευτικό, σχεδόν μυθικό. Σήμερα η πόλη αποτελεί τη μητρόπολη της οικονομίας της χώρας και διαχρονικό τουριστικό πόλο έλξης με ιδιαίτερα καταλύματα και ενδιαφέρουσες επιλογές. Εκτός από το μεγαλύτερο θέατρο στην Αφρική, η πόλη το 2028 πρόκειται να αποκτήσει και το μεγαλύτερο στάδιο του κόσμου, χωρητικότητας 115.000 θέσεων, που φιλοδοξεί να φιλοξενήσει και τον τελικό του Μουντιάλ του 2030.

Οι μακέτες του Hassan II Stadium, που θα γίνει και η μελλοντική έδρα της Εθνικής Ομάδας, έχουν χαρακτηριστεί «διαστημικές» και παρουσιάζουν ένα γήπεδο βγαλμένο από ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Η αναβάθμιση του λιμανιού, οι νέοι ουρανοξύστες, οι νέες ξένες επενδύσεις σε τουρισμό και υπηρεσίες, οι νέες εταιρείες αλλάζουν τη φυσιογνωμία της πόλης και δημιουργούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Το «θαύμα» της πανέμορφης πόλης, που συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο, είναι η υπερταχεία αμαξοστοιχία που τη συνδέει με την Ταγγέρη. Περί τα 300 χλμ διανύονται σε λιγότερες από 2 ώρες. Και δεν φτάνει αυτό, καθώς η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας με επενδύσεις άνω των 10 δισ. δολαρίων και με αγορά 168 νέων υπερσύγχρονων τρένων, που θα συνδέουν μεταξύ τους τις κεντρικές πόλεις, κάνοντας ευκολότερη τη μετακίνηση φιλάθλων, πολιτών και τουριστών.

Ταγγέρη – Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας

Μετά από μία πολύ σύντομη διαδρομή από την Καζαμπλάνκα, με το υπερσύγχρονο τρένο που η ταχύτητά του φτάνει και τα 350 χλμ\ώρα, η Ταγγέρη, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, υποδέχεται τον επισκέπτη με το πολυπολιτισμικό άρωμά της, αλλά και την απολαυστική νυχτερινή ζωή της. Το Great Stadium of Tangere, χωρητικότητας 85.000 θέσεων, είναι σχεδόν έτοιμο, καθώς τέλος του μήνα τελειώνουν και οι εργασίες για την εγκατάσταση της οροφής του. Πρόκειται για ακόμα ένα κατασκευαστικό θαύμα, καθώς χρειάστηκε να «βυθιστεί» στο έδαφος το παλαιό γήπεδο που βρισκόταν στη θέση του, προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα του νέου γηπέδου. Όπως λένε οι αρχιτέκτονες του έργου, «θα ήταν ευκολότερο να κατασκευάσουμε ένα νέο γήπεδο από την αρχή σε σχέση με αυτό που κατορθώσαμε».

Η δυναμική που δημιουργείται έχει φέρει σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις στην πόλη, με 14.000 νέες θέσεις εργασίας μόνο το 2024. Την ίδια χρονιά, 95 νέα βιομηχανικά έργα εγκρίθηκαν με κονδύλια που φτάνουν τα 3,6 δισ. Ταυτόχρονα, υπό κατασκευή βρίσκεται ακόμα ένα τεράστιο λιμάνι στην Τάχλα, όπου πρόκειται να ανοίξει την «πόρτα» της χώρας προς τον Ατλαντικό αλλά και την υπόλοιπη Αφρική, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2028, με κονδύλια που υπερβαίνουν τα 1,26 δισ. δολάρια.

Αγκαντίρ: Αναπτυξιακός «οργασμός»

Στον νότο, το παραλιακό και πανέμορφο Αγκαντίρ, πόλη που επισκέφθηκαν και οι Rolling Stones στα 60΄s, βρίσκεται σε έναν αναπτυξιακό «οργασμό». Δρόμοι, αναπλάσεις, επενδύσεις σε τουρισμό, αλλά και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργεια. Οι νέες τουριστικές υποδομές αναβαθμίζουν την παραλιακή ζώνη και στοχεύουν σε υψηλότερης ποιότητας επισκέπτες, ενώ είναι ο ορισμός του value for money, καθώς ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει premium υπηρεσίες σε ελκυστικότατες τιμές. Παράλληλα, κοντά στην πόλη αναπτύσσονται μεγάλα ηλιακά και αιολικά πάρκα, εντάσσοντας το Μαρόκο στον παγκόσμιο χάρτη της πράσινης ενέργειας. Οι τοπικές κοινωνίες επωφελούνται από νέες θέσεις εργασίας, αλλά και από την καλύτερη ενεργειακή κάλυψη. Σημειώνεται, ότι το 2025, το Μαρόκο παρήγαγε συνολικά 12 GW ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων 5,4 GW προήλθαν από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επιπλέον, χιλιάδες δέντρα φυτεύονται μετατρέποντας την πόλη σε έναν «πράσινο» και φιλόξενο τόπο. Το αναβαθμισμένο Adrar Stadium, χωρητικότητας 45.000 θέσεων, θα φιλοξενήσει αγώνες και για το AFCON αλλά και για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Όσοι τυχεροί βρεθούν εκεί θα απολαύσουν, εκτός από το ποδοσφαιρικό θέαμα, το αυθεντικό Μαρόκο, ενώ θα πάρουν μία αυθεντική γεύση του τι σημαίνει αυτή η χώρα την ημέρα, αλλά και τη νύχτα.

Μαρακές: Η πόλη σύμβολο

Το Μαρακές δεν χρειάζεται, μάλλον, ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς αποτελεί το σύμβολο της μαροκινής πολιτιστικής ταυτότητας. Ο απόλυτος συνδυασμός του μοντέρνου με το παραδοσιακό, που σήμερα ζει και αναπνέει σε μία νέα φάση αστικής ανάπτυξης. Νέα ξενοδοχεία και συνεδριακά κέντρα ενισχύουν τον τουρισμό, ενώ τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο το συνδέουν ταχύτερα με την Καζαμπλάνκα και άλλες πόλεις. Το γήπεδο του Μαρακές, χωρητικότητας 45.000 θέσεων, είναι ένα από τα πλέον όμορφα και πολυτελή της χώρας. Ωστόσο, αυτό που κερδίζει τον επισκέπτη είναι η ίδια η πόλη και οι άνθρωποί της.

Ραμπάτ: Η διοικητική καρδιά

Πρόκειται για μία πόλη – πρότυπο καθαριότητας και πολεοδομικής αρτιότητας. Η πρωτεύουσα του Μαρόκο, το Ραμπάτ, εστιάζει στην ουσιαστική δημόσια εικόνα της. Καθαριότητα, δρόμοι, πεζοδρόμια, νέες γέφυρες, πράσινο, αναπλάσεις και πολιτιστικά κέντρα προσφέρουν μία ελκυστική ποιότητα ζωής, ενώ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς διευκολύνουν τη μετακίνηση. Η πόλη, η πλέον ακριβή της χώρας, φιλοδοξεί να γίνει «έξυπνη πρωτεύουσα», με επενδύσεις σε ψηφιακές υπηρεσίες και πράσινους χώρους, καθιστώντας την μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα αδέσποτα, καθώς στην περιφέρεια του Ραμπάτ έχει ήδη δημιουργηθεί ξενώνας – πρότυπο που μπορεί να φιλοξενήσει και να περιθάλψει περισσότερα από 600 ζώα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της στείρωσης, της ηλεκτρονικής καταγραφής και της ελευθέρωσης ή και υιοθεσίας τους, με τη βοήθεια μίας ψηφιακής εφαρμογής. Αντίστοιχα, τέτοιου είδους κέντρα πρόκειται να δημιουργηθούν σε οκτώ περιφέρειες της χώρας για τους τετράποδους φίλους. Όπως ειπώθηκε, το νέο γήπεδο του Ραμπάτ, αποτελεί ένα κόσμημα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ενώ οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα προπονητικά κέντρα που το συνοδεύουν θέτουν τα παγκόσμια στάνταρ σε νέα ύψη.

Το Μαρόκο «τρέχει» στο μέλλον

Από την Καζαμπλάνκα μέχρι το Μαρακές και από την Ταγγέρη έως το Αγκαντίρ και το Ραμπάτ, το Μαρόκο αλλάζει. Μεταμορφώνεται. Αναπτύσσεται και εκσυγχρονίζεται με ταχείς ρυθμούς. Με μεγάλες επενδύσεις σε οδικά δίκτυα, υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικά δίκτυα και αστικές αναπλάσεις, αλλά και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, η χώρα επιχειρεί να συνδυάσει την παράδοσή της με τη φιλοδοξία να αποτελέσει έναν από τους βασικούς κόμβους της Αφρικής αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι με στόχο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το Μαρόκο θα αυξήσει τη χωρητικότητα των αεροδρομίων του από 38 εκατομμύρια επιβάτες σήμερα, σε 80 εκατομμύρια. Το Μαρόκο δεν περιορίζεται στο εξωτικό παρελθόν του, αλλά περνάει μπροστά με ταχύτητα. Το ποδόσφαιρο είναι ο καταλύτης. Το ερώτημα είναι, πλέον, εάν θα καταφέρει να διατηρήσει τον χαρακτήρα του, αλλά και το momentum που δημιουργεί ο «βασιλιάς» των σπορ, ειδικά όταν τα φώτα σβήσουν μετά τον τελικό του 2030. Μέχρι τότε η χώρα θα «τρέχει» προς το μέλλον.