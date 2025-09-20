Νέα κλιμάκωση της έντασης σημειώθηκε στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, καθώς ένα ισραηλινό πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου. Το περιστατικό έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς παραβιάζει την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ για περίπου δέκα μήνες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, η επίθεση έλαβε χώρα το απόγευμα και ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Όπως αναφέρει το υπουργείο: «Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού κατά οχήματος στον δρόμο του Αλ Χαρντάλι σκότωσε έναν άνθρωπο». Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρέθηκε στο σημείο, περιέγραψε την εικόνα ενός καμένου λευκού οχήματος, το οποίο βρισκόταν στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Μαρτζαγιούν, με διασώστες να σπεύδουν για βοήθεια.

Η θέση του Ισραήλ και ο κίνδυνος κλιμάκωσης

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του, με ανακοίνωση που εξέδωσε, επιβεβαίωσε το πλήγμα, αιτιολογώντας το ως στοχευμένη ενέργεια. Όπως ανέφερε, οι δυνάμεις του «χτύπησαν και εξουδετέρωσαν έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ που συμμετείχε σε προσπάθειες συλλογής πληροφοριών» για τον ισραηλινό στρατό στον νότιο Λίβανο.

Το περιστατικό αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2024 μετά από περισσότερο από έναν χρόνο εχθροπραξιών με το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου. Αν και το Ισραήλ διεξάγει συχνά επιδρομές στον Λίβανο δηλώνοντας ότι στοχεύει αποκλειστικά τη Χεζμπολάχ, τέτοια πλήγματα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η εκεχειρία μπορεί να διατηρηθεί εν μέσω συνεχιζόμενων στρατιωτικών ενεργειών και των αντικρουόμενων αφηγήσεων για το ποιος είναι ο στόχος.