Η Χαμάς δημοσίευσε στις 20 Σεπτεμβρίου 2025 μια προπαγανδιστική εικόνα που εμφανίζει τα πρόσωπα των 48 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ονομάζοντάς τους όλους «Ron Arad», έναν πιλότο της Ισραηλινής Αεροπορίας που θεωρείται αγνοούμενος από το 1988.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel η λεζάντα στην αφίσα αναφέρει «Για την άρνηση του Νετανιάχου και της υποχώρησης του Ζαμίρ, μια εικόνα αποχαιρετισμού καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας», υπονοώντας ότι οι όμηροι θα εκτελεστούν.

Με αυτό τον τρόπο, η Χαμάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι αρνείται συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με κατάπαυσης του πυρός, ενώ ταυτόχρονα επιρρίπτει ευθύνες στον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ, υποστηρίζοντας ότι εκτελεί εντολές για κατάληψη της Πόλης της Γάζας παρά τις πληροφορίες ότι ήταν αντίθετος.

Οι οικογένειες των ομήρων εκφράζουν φόβους ότι οι άνθρωποί τους θα υποστούν τη μοίρα του Ron Arad αν η διαπραγμάτευση αποτύχει. Ο Arad, ως σημείο αναφοράς, συμβολίζει την παρατεταμένη αγωνία των οικογενειών όσων αγνοούνται.

Από τους 48 ομήρους, οι ισραηλινές αρχές λένε ότι περίπου 20 θεωρούνται ζωντανοί, ενώ για δύο υπάρχει σοβαρή ανησυχία για την κατάστασή τους. Οι υπόλοιποι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, είναι νεκροί ή θεωρούνται νεκροί.

Η δημοσίευση της εικόνας έρχεται σε κρίσιμη συγκυρία, καθώς έχει ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας, και η ανακοίνωση της Χαμάς φαίνεται να θέλει να ασκήσει πίεση προς την ισραηλινή πολιτική ηγεσία.

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονεςς αντιδράσεις, καθώς η ισραηλινή πλευρά θεωρεί τη δημοσίευση ως μέρος προπαγάνδας που στοχεύει να επηρεάσει τη δημόσια γνώμη και να ενισχύσει την πίεση των οικογενειών των ομήρων για μια συμφωνία ανταλλαγής.