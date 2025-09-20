Ανατριχιαστικά πλάνα από κάμερα ασφαλείας έφεραν στο φως την επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα μέσα σε συγκρότημα κατοικιών για ηλικιωμένους στη Φλόριντα από έναν 83χρονο άνδρα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Τζον Γκούλα ορμά στην Αμέλια Σόλα-Ορτίζ, υπεύθυνη διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της αρχής κατοικιών, στις 4 Αυγούστου μέσα στο Rebecca Towers, στο Μαϊάμι Μπιτς. Η Σόλα-Ορτίζ είχε επισκεφθεί το διαμέρισμά του για να συζητήσει για μια ανεπιτυχή επιθεώρηση και την κατάσταση του διαμερίσματός του, όπως αναφέρεται στην αναφορά σύλληψης.

Τα πλάνα ασφαλείας, που εξασφάλισε το NBC6, δείχνουν τον Γκούλα, τη Σόλα-Ορτίζ και τη φίλη του Γκούλα να συνομιλούν για αρκετά λεπτά έξω από το διαμέρισμα πριν ξεσπάσει η επίθεση. Ξαφνικά, ο Γκούλα αφήνει ένα αντικείμενο, βγάζει από την τσέπη του ένα πτυσσόμενο μαχαίρι και ορμά στη Σόλα-Ορτίζ, μαχαιρώνοντάς την επανειλημμένα στο στήθος και στο κεφάλι, ενώ εκείνη προσπαθεί να απομακρυνθεί.

Με ψυχραιμία και δύναμη, η Σόλα-Ορτίζ καταφέρνει να αρπάξει το μαχαίρι και να το πετάξει στον διάδρομο, ενώ τα πλάνα δείχνουν το αίμα να ρέει από το πάνω μέρος του σώματός της. Ο Γκούλα, καλυμμένος με αίμα, προσπαθεί να την τραβήξει πίσω, ενώ η φίλη του προσπαθεί να τον συγκρατήσει. Τελικά, η Σόλα-Ορτίζ φτάνει σε διπλανό διαμέρισμα, όπου ο ένοικος καλεί την αστυνομία και την προστατεύει μέχρι την άφιξή τους.

Η γυναίκα βρέθηκε αναίσθητη ενώ αιμορραγούσε σοβαρά από το στήθος και το κεφάλι και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ryder Trauma Center του Jackson Memorial Hospital, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της 4ης Αυγούστου στο Rebecca Towers, ένα δημόσιο συγκρότημα κατοικιών για ηλικιωμένους στη διεύθυνση 150 Alton Road. Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο Γκούλα είναι βετεράνος του στρατού από την Ουάσιγκτον και δεν έχει προηγούμενο ποινικό μητρώο στην κομητεία Μαϊάμι-Ντειντ.

Λίγα λεπτά μετά την επίθεση, η αστυνομία τον εντόπισε στο διαμέρισμα της φίλης του στον έβδομο όροφο. Ο Γκούλα είχε αλλάξει παντελόνι, αλλά φορούσε ακόμα τη μπλούζα του Ναυτικού των ΗΠΑ, λερωμένη με αίμα. Στην έρευνα του διαμερίσματος βρέθηκαν αιματοβαμμένα γυαλιά, σταγόνες αίματος στο ντους και στο νιπτήρα, καθώς και το αρχικό παντελόνι του μέσα σε κουβά με ροζ-κόκκινο υγρό.

Ο Τζον Γκούλα κρατείται χωρίς εγγύηση στο Turner Guilford Knight Correctional Center με κατηγορία απόπειρας δολοφονίας δευτέρου βαθμού, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.