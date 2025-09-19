Ένας άνδρας καταδικάστηκε σε φυλάκιση στην Αγγλία για σεξουαλικά αδικήματα κατά 41 παιδιών, τα οποία εξαπάτησε προσποιούμενος ότι ήταν 14χρονο αγόρι.

Ο Stuart Latham εξαπάτησε τα παιδιά κάνοντάς τα να πιστέψουν ότι ήταν έφηβος, προκειμένου να αποκτήσει άσεμνες εικόνες, με την υπόσχεση ότι θα τους έδινε μετρητά ή δωροκάρτες σε αντάλλαγμα.

Ο 22χρονος από το Wigan καταδικάστηκε για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών, συμπεριλαμβανομένων βιασμού, εκβιασμού, δημιουργίας άσεμνων εικόνων και παρότρυνσης παιδιού να συμμετάσχει σε σεξουαλική δραστηριότητα.

Ο Latham καταδικάστηκε την Παρασκευή σε 14 χρόνια φυλάκισης.