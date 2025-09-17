Μια συγκλονιστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στο Κενμάρε της Κομητείας Κέρι στην Ιρλανδία, όταν δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, αφήνοντας πίσω τους ένα ανατριχιαστικό σημείωμα.

Ο Τόνι και η Φίλις Γκίλμπερτ, και οι δύο 83 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί στο μπανγκαλόου τους στο Ντρομνεαβάνε λίγο μετά τις 10 το πρωί της 14ης Νοεμβρίου 2021. Η νύφη τους, Μπέριλ Γκίλμπερτ, η οποία έκανε συχνά τα ψώνια για το ζευγάρι, βρήκε καρφωμένο στην πόρτα ένα σημείωμα που έγραφε: «Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, θα πρέπει να είμαστε νεκροί». Το σημείωμα ζητούσε να ειδοποιηθούν οι αρχές και υπέδειχνε ότι το κλειδί για την είσοδο βρισκόταν σε γλάστρα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με την κατάθεση στην ιατροδικαστική έρευνα στο Δικαστήριο της Τραλί, οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι βρήκαν τον ηλικιωμένο άνδρα και τη σύζυγό του νεκρούς σε ξεχωριστά κρεβάτια. Δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια τραύματος, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε κασετόφωνο με δύο ηχογραφήσεις. Στο συνοδευτικό σημείωμα αναγραφόταν ότι έπρεπε να τις ακούσουν.

Στις ηχογραφήσεις, ο Τόνι Γκίλμπερτ ανέφερε: «Ήμασταν μαζί στη ζωή και σκοπεύουμε να είμαστε μαζί στον ύπνο».

Το ζευγάρι είχε μετακομίσει από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ιρλανδία τη δεκαετία του 1990 και είχε διατηρήσει μια επιτυχημένη επιχείρηση χαρακτικής σε γυαλί στην οδό Χένρι του Κενμάρε. Η εγγονή τους, Φελίσιτι Γκίλμπερτ, τους περιέγραψε ως «απόλυτα δεμένους συντρόφους», αν και τα τελευταία χρόνια είχαν γίνει «αρκετά απομονωμένοι» λόγω του φόβου για την Covid-19.

Είχαν προβλέψει και για την διαθήκη

Ο δικηγόρος Βίνσεντ Κόουκλεϊ κατέθεσε ότι ο κ. Γκίλμπερτ τον είχε καλέσει τον Οκτώβριο του 2021 ζητώντας να συνταχθεί διαθήκη για τον ίδιο και τη σύζυγό του. Παρότι αρχικά δίσταζαν να επισκεφθούν το γραφείο του εξαιτίας της πανδημίας, τελικά εμφανίστηκαν στις 10 Νοεμβρίου και υπέγραψαν τις διαθήκες τους. Ο Κόουκλεϊ επιβεβαίωσε ότι, αν και η Φίλις ήταν «πολύ καταβεβλημένη», και οι δύο είχαν πλήρη διαύγεια πνεύματος.

Η ιατροδικαστής Δρ. Λίντα Μάλιγκαν, η οποία διενήργησε τη νεκροψία, κατέληξε ότι ο θάνατός τους προήλθε από λήψη δηλητηριώδους ουσίας. Τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων επιβεβαίωσαν την αιτία, ενώ διαπιστώθηκε ότι η Φίλις έπασχε από καρκίνο στο πάγκρεας σε τελικό στάδιο, με εκτεταμένες μεταστάσεις. «Ο θάνατος θα ήταν σχετικά γρήγορος και για τους δύο», ανέφερε στους συγγενείς τους.

Η ιατροδικαστής Άισλινγκ Κουίλτερ κατέληξε σε ετυμηγορία αυτοκτονίας και για τους δύο, εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια στους οικείους. «Ήταν μια εξαιρετικά τραυματική υπόθεση», σημείωσε. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, λοχίας Άοιφε Ντόλαν, πρόσθεσε: «Είναι πολύ δύσκολο για την οικογένεια να χάσει και τους δύο ταυτόχρονα».

Η τοπική κοινωνία θυμήθηκε τον Τόνι Γκίλμπερτ ως «ιδιαίτερα ταλαντούχο και καλλιτεχνικό» άνθρωπο, ενώ το ζευγάρι χαρακτηρίστηκε «ήσυχο και σεμνό».

Η κηδεία τους έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο και ακολούθησε ιδιωτική αποτέφρωση στο Island Crematorium, στο Ρινγκασκίντι της Κομητείας Κορκ.