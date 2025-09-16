Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόμενος από την σύζυγο του, Μελάνια έφτασαν αργά το βράδυ της Τρίτης στη Βρετανία για μια δεύτερη κρατική επίσκεψη, κατά την οποία οι δύο χώρες θα υπογράψουν επενδυτικές συμφωνίες, σε μια ανανέωση της «ειδικής σχέσης» που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θέλει να αναδείξει.

Την άφιξή του προηγήθηκαν εκδηλώσεις με επικεφαλής τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τη Βρετανίδα υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, οι οποίοι ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας «Διατλαντικής ομάδας εργασίας» για την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου.

Βασιλική υποδοχή στο Ουίνδσορ

Την Τετάρτη ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σε μια μέρα γεμάτη τελετουργικό, που ο Στάρμερ ελπίζει πως θα τον προστατεύσει από πιθανά πολιτικά «αγκάθια» κατά την επίσκεψη.

Η κρατική αυτή επίσκεψη λειτουργεί ως αντιπερισπασμός για τον Αμερικανό πρόεδρο, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία του στενού του συμμάχου, του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, γεγονός που φαίνεται να τον έχει επηρεάσει ιδιαίτερα. Την ίδια στιγμή, ο Στάρμερ επιχειρεί να στρέψει το ενδιαφέρον στη γεωπολιτική και τις επενδύσεις, μετά από δύο δύσκολες εβδομάδες που έπληξαν το κύρος του. Αναγκάστηκε πρώτα να αποπέμψει την αναπληρώτριά του και έξι μέρες αργότερα τον πρεσβευτή του στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν.

Επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Ο Στάρμερ θέλει να παρουσιάσει τη Βρετανία ως κορυφαίο προορισμό για αμερικανικές επενδύσεις, φέρνοντας πιο κοντά τους τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τεχνολογίας και ενέργειας με τους αντίστοιχους στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται σημαντικές συμφωνίες με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI. Η Microsoft ανακοίνωσε επένδυση άνω των 30 δισ. δολαρίων στη Βρετανία μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ η Google δεσμεύτηκε για επενδύσεις 5 δισ. λιρών (6,8 δισ. δολάρια), με επίκεντρο νέο data center κοντά στο Λονδίνο για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εκπρόσωπος του Στάρμερ χαρακτήρισε την επίσκεψη «ιστορική ευκαιρία» που έρχεται «σε μια κρίσιμη στιγμή για τη σταθερότητα και την ασφάλεια παγκοσμίως».

Συναντήσεις στην εξοχική κατοικία του Στάρμερ

Την Πέμπτη, ο Στάρμερ θα υποδεχθεί τον Τραμπ στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία του στο Τσέκερς, επιχειρώντας να κλείσει το κεφάλαιο με τις πρόσφατες παραιτήσεις της αναπληρώτριάς του Άντζελα Ρέινερ και του Μάντελσον.

Η υπόθεση Μάντελσον, με τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, αναμένεται να είναι ένα δύσκολο σημείο στις συνομιλίες με τον Τραμπ, καθώς και η αμερικανική κυβέρνηση είχε στενές σχέσεις με τον πρώην πρεσβευτή, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο για τις δικές του επαφές με τον Έπσταϊν.

Ο Στάρμερ αιτιολόγησε την αποπομπή του Μάντελσον λέγοντας ότι δεν γνώριζε το εύρος των δεσμών του με τον Έπσταϊν, ενώ ο Τραμπ έχει διαψεύσει πως του είχε στείλει προσωπική επιστολή γενεθλίων, όπως υποστήριξαν Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο.

Βασιλικό τελετουργικό και καυτά διπλωματικά θέματα

Την Τετάρτη, ο Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, θα απολαύσουν το πλήρες βασιλικό τελετουργικό: βόλτα με άμαξα, επίσημο δείπνο, στρατιωτική αεροπορική επίδειξη και κανονιοβολισμούς.

Την επομένη, στο Τσέκερς, Στάρμερ και Τραμπ θα συζητήσουν για επενδύσεις, δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο, την ανάγκη τερματισμού της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Γάζα.

Και οι δύο πλευρές θα συνοδεύονται από πολυμελείς αντιπροσωπείες, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για να προστατευθούν οι συνομιλίες από τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις κατά του Τραμπ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έγινε δεκτός την Τρίτη από τη νέα υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, Γιβέτ Κούπερ.