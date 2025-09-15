Αναβολή για τις 24 Οκτωβρίου πήρε η πολυαναμενόμενη δίκη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας (CHP), έπειτα από μία σύντομη, πλην όμως γεμάτη ένταση συνεδρίαση του 42ου Τμήματος του Πρωτοδικείου της Αγκυρας.

Η δίκη θα κρίνει αν θα παραμείνει πρόεδρος του κόμματος ο Οζγκιούρ Οζέλ ή θα καθαιρεθεί και στη θέση του θα διοριστεί διαχειριστής ή θα επιστρέψει στην ηγεσία του ο τέως πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, αν το δικαστήριο κηρύξει το συνέδριο του κόμματος στις 4-5 Νοεμβρίου 2023 «άκυρο και μηδέποτε γενόμενο».

Τη σχετική εισαγγελική έρευνα και την παραπομπή σε δίκη πυροδότησαν καταγγελίες μελών του κόμματος, μεταξύ των οποίων το στέλεχος του CHP και τέως δήμαρχος της Αλεξανδρέττας Λουτφού Σαβάς, περί εξαγοράς ψήφων στο επίμαχο συνέδριο, στο οποίο εξελέγη πρόεδρος ο Οζέλ.

Ο Κιλιτσντάρογλου, παρά τις εκκλήσεις να μην αποδεχτεί την ετυμηγορία του δικαστηρίου, αν αυτό ακυρώσει το Συνέδριο του κόμματος, τηρεί σιγή ιχθύος. Στο κόμμα έχουν ακουστεί φωνές που ζητούσαν τη διαγραφή του, ωστόσο ο Οζγκιούρ Οζέλ απέρριψε τις σχετικές εισηγήσεις. Ο ίδιος ο Κιλιτσντάρογλου είχε δώσει «λαβές» στην εισαγγελική έρευνα σε σχέση με τις κατηγορίες για εξαγορά ψήφων, δηλώνοντας σε τηλεοπτική συνέντευξή του ότι το συνέδριο του 2023 είχε «σκιές», ζητώντας από την νυν ηγεσία του κόμματος εξηγήσεις και υιοθετώντας ουσιαστικά τα υπονοούμενα του αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Χτες, Κυριακή, πραγματοποιήθηκε μεγάλη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας του CHP στην Άγκυρα, μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που πργματοποιούνται κάθε εβδομάδα μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης του CHP Εκρέμ Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ