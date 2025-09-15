Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε σήμερα τη διάρρηξη των σχέσεων των μουσουλμανικών χωρών με το Ισραήλ πριν από τη συνάντηση κορυφής που οργανώνεται στη Ντόχα προκειμένου να δοθεί απάντηση στην πρωτοφανή επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα στο Κατάρ το Ισραήλ, με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς.

«Είναι δυνατόν οι μουσουλμανικές χώρες να διαρρήξουν τις σχέσεις τους με αυτό το ψευδοκαθεστώς και να διατηρήσουν όσο το δυνατόν πιο πολύ την ενότητα και τη συνοχή τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν πριν από την αναχώρησή του για το Κατάρ, δηλώνοντας πως ελπίζει ότι η συνάντηση θα «οδηγήσει σε μια απόφαση» για τα μέτρα που θα ληφθούν σε βάρος του Ισραήλ.

Χθες Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ισραήλ μερικά 24ωρα μετά την επιδρομή του εναντίον στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ, χώρα την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε «πολύ καλό σύμμαχο».

«Το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος. Το Ισραήλ κι όλοι οι άλλοι πρέπει να προσέχουν. Όταν επιτιθέμεθα σε κόσμο, πρέπει να προσέχουμε», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, που δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο εμιράτο του Κόλπου, που φιλοξενεί μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

