Νέο βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που ο ηλικιωμένος Φρανκ Ολτον φώναξε «βγες από εδώ!» στον θρασύτατο κατηγορούμενο εγκληματία, ο οποίος φέρεται ότι εισέβαλε στο σπίτι τους, έδεσε τον έναν από αυτούς και στη συνέχεια πυρπόλησε την οικία τους.

Ο Φρανκ και η Μόριν Ολτον βρήκαν τραγικό θάνατο τη Δευτέρα, αφού είχαν δεχθεί τον Τζάμελ ΜακΓκρίφ, 42 ετών, στο σπίτι τους στο Κουίνς για να του επιτρέψουν να φορτίσει το κινητό του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα γεγονότα εξελίχθηκαν γρήγορα βίαια. Ο ΜακΓκρίφ, που συνελήφθη την Τετάρτη, φέρεται ότι έδεσε τον Φρανκ και στη συνέχεια πυρπόλησε το σπίτι.

Βίντεο από το σπίτι ενός γείτονα δείχνει τον Φρανκ, 76 ετών, να αφήνει τον άγνωστο να μπει στον κήπο του γύρω στις 10:15 π.μ. Λίγα λεπτά αργότερα, η σύζυγός του, Μόριν, 77 ετών, πλησίασε την πίσω πόρτα για να μιλήσει στον άντρα της. Καθώς το έκανε, ο Φρανκ προσπάθησε να κλείσει την πόρτα, αλλά ο ΜακΓκρίφ μπήκε γρήγορα στο σπίτι, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Μια ανδρική φωνή, που πιστεύεται ότι ήταν του Φρανκ, ακούγεται να φωνάζει «βγες από εδώ!», αλλά ο φερόμενος δράστης τον αγνόησε και εισέβαλε στο σπίτι. Μόλις μπήκε, σύμφωνα με την αστυνομία, έδεσε το ζευγάρι, τους μαχαίρωσε και στη συνέχεια τους πυρπόλησε.

Ο Φρανκ βρέθηκε δεμένος με ελαστικό κορδόνι και σύρμα σε μια κολώνα στο υπόγειο, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η σύζυγός του εντοπίστηκε στον πρώτο όροφο σοβαρά καμένη, όπως δήλωσε η επίτροπος της NYPD, Τζέσικα Τισ.

Ο ΜακΓκρίφ διέφυγε περίπου στις 3:10 μ.μ., πριν εμφανιστεί η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες. Ο γιος τους, παραϊατρικό προσωπικό της Πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης, έσπευσε στο σπίτι μόλις ενημερώθηκε για τη φωτιά από το σύστημα συναγερμού.

Η Τισ τόνισε ότι δεν υπήρχε γνωστή σύνδεση μεταξύ των θυμάτων και του υπόπτου. Ο ΜακΓκρίφ, σύμφωνα με την αστυνομία, διέφυγε από την περιοχή και φέρεται να ξόδεψε χρήματα με τις πιστωτικές κάρτες των θυμάτων, πριν συλληφθεί στην Τάιμς Σκουέρ.

Ο ΜακΓκρίφ ήταν έξω υπό όρους μετά την αποφυλάκισή του το 2023, αφού εξέτισε 16 από τα 20 χρόνια ποινής για ληστεία πρώτου βαθμού το 2006.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη εμπλοκή του ΜακΓκρίφ με τον νόμο, καθώς θεωρείται βασικός ύποπτος σε δύο ληστείες στη Νέα Υόρκη το περασμένο καλοκαίρι, μία από τις οποίες σε κατάστημα Verizon, όπου δέχθηκε επίθεση από υπάλληλο